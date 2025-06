Athora e Banca del Fucino: Alleanza Decennale per l’Assicurazione Vita

Athora Italia e Banca del Fucino hanno formalizzato una collaborazione strategica decennale, un’alleanza esclusiva volta a ridefinire l’offerta di prodotti assicurativi Vita sul mercato italiano. L’accordo non si configura semplicemente come una partnership commerciale, ma come un’integrazione di competenze e risorse progettata per creare un ecosistema di servizi finanziari completo e di valore aggiunto per la clientela.Banca del Fucino, con la sua consolidata rete di distribuzione capillare sul territorio nazionale, fungerà da canale primario per la commercializzazione delle soluzioni assicurative proposte da Athora Italia. Questa scelta operativa riflette una visione condivisa: sfruttare la forza distributiva bancaria per raggiungere un pubblico ampio e diversificato, offrendo al contempo un’esperienza di consulenza personalizzata e di alta qualità.L’intesa nasce da una profonda analisi di sinergie potenziali. Athora Italia, con la sua solida esperienza nel settore assicurativo Vita e la sua capacità di innovazione, beneficia dell’accesso diretto alla base clienti di Banca del Fucino, accelerando l’espansione nel cruciale ambito della bancassurance. Parallelamente, Banca del Fucino arricchisce significativamente la propria offerta di wealth management, posizionandosi come partner finanziario di riferimento per i propri clienti, in grado di fornire soluzioni integrate che spaziano dalla gestione del risparmio alla protezione del futuro.Francesco Maiolini, Amministratore Delegato di Banca del Fucino, sottolinea l’importanza di una prospettiva di lungo termine, enfatizzando come questa partnership sia espressione di un impegno profondo verso i clienti e guidata da principi di eccellenza e sostenibilità. L’attenzione alla sostenibilità non si limita a considerazioni ambientali, ma si estende alla responsabilità sociale e alla trasparenza nelle relazioni con i clienti e i partner. La selezione di Athora Italia come partner esclusivo è il risultato di un processo accurato, volto a identificare una realtà affine nei valori e nell’approccio al business. L’offerta congiunta mira a superare la tradizionale visione di prodotti assicurativi, proponendo soluzioni olistiche che rispondano alle esigenze evolutive dei clienti, supportandoli nella pianificazione finanziaria a lungo termine e nella gestione del rischio. L’accordo rappresenta quindi un investimento nel futuro, un impegno a creare valore duraturo per entrambe le aziende e, soprattutto, per la comunità di clienti che ne beneficerà.