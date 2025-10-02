Lazio, emergenza in difesa: Marusic out, Pellegrini in dubbio.

Il Lazio affronta un momento delicato, segnato da una serie di indisponibilità che mettono a dura prova l’organico e la strategia del mister.

Il ritorno di Belahyane, dopo la squalifica inflitta in seguito agli eventi del derby, porta un barlume di speranza, ma l’entusiasmo è immediatamente stemperato dall’aggravarsi del quadro clinico di Adam Marusic.

Le visite mediche effettuate nel corso della giornata hanno rivelato una lesione muscolare di basso grado al bicipite femorale sinistro del terzino montenegrino, costringendolo a rimanere ai margini della contesa contro il Torino, in programma a Roma.

Questa assenza, di per sé significativa, si aggiunge a una lista di giocatori non disponibili che complicano ulteriormente la gestione della squadra.

La situazione di Luca Pellegrini desta particolare preoccupazione.

Il laterale, fondamentale nello scacchiere tattico del tecnico, ha subito un trauma complesso al ginocchio destro, descritto come “contusivo-distorsivo”.

Sebbene le prime valutazioni non abbiano evidenziato lesioni strutturali gravi, la natura del trauma lascia presagire un periodo di osservazione e riabilitazione, con un dubbio concreto sulla sua effettiva presenza in campo.

Parallelamente, Rovella e Vecino stanno seguendo percorsi riabilitativi personalizzati, rispettando i tempi necessari per il recupero completo.

La loro assenza prosegue, privando la squadra di elementi chiave in termini di esperienza e dinamismo a centrocampo.

Questa concatenazione di eventi solleva interrogativi sulla tenuta fisica dell’organico e sulla capacità di reazione della squadra, chiamata a dimostrare resilienza e coesione in un momento cruciale della stagione.

La gestione del turnover e la ricerca di soluzioni alternative diventano imperativi, richiedendo al mister un acume tattico superiore e la capacità di valorizzare al meglio le risorse a disposizione.

La sfida contro il Torino si preannuncia pertanto un banco di prova importante per la tenuta mentale e fisica della squadra biancoceleste, chiamata a navigare in acque agitate con intelligenza e determinazione.

La profondità della rosa, spesso messa in discussione, dovrà emergere per garantire al Lazio la possibilità di affrontare al meglio le prossime sfide.