Adami lascia il ruolo di Hamilton: nuova sfida alla Driver Academy Ferrari.

- Advertisement -

Un cambio significativo all’interno della struttura operativa della Scuderia Ferrari ridefinisce il ruolo di Riccardo Adami, figura di spicco nel team di supporto a Lewis Hamilton. L’ingegnere, volto noto nel panorama del motorsport, non ricoprirà più la posizione di Race Engineer per il pilota britannico, ma intraprende un percorso professionale inedito all’interno della Ferrari Driver Academy.

La nuova veste di Adami lo vede assumere la responsabilità di “Scuderia Ferrari Driver Academy and Test Previous Cars Manager”.

Questa denominazione, apparentemente complessa, racchiude un ruolo strategico cruciale per il futuro della Ferrari.

Adami, forte di una profonda conoscenza delle dinamiche in pista e di un’esperienza consolidata nel mondo della Formula 1, si dedicherà allo sviluppo e alla crescita dei giovani talenti promossi dalla Driver Academy.

La sua missione sarà quella di trasmettere le proprie competenze, affinando non solo le capacità tecniche dei piloti emergenti, ma anche promuovendo una cultura della performance improntata all’eccellenza e all’innovazione.

L’assegnazione di Adami a questo ruolo inedito sottolinea l’impegno di Maranello verso la formazione dei piloti del futuro e la valorizzazione del proprio patrimonio di conoscenze.

La Ferrari riconosce l’importanza di creare un ecosistema di apprendimento continuo, dove l’esperienza dei professionisti più esperti si integri con l’entusiasmo e la freschezza delle nuove generazioni.

La comunicazione della Scuderia Ferrari evidenzia la gratitudine per il contributo significativo di Adami nella sua precedente funzione in pista, augurandogli un percorso professionale ricco di successi nella nuova posizione.

Tuttavia, il nome del suo successore, il Race Engineer che affiancherà Lewis Hamilton, rimane per il momento riservato.

La nomina, come confermato dalla nota ufficiale, sarà resa pubblica in un momento opportuno, garantendo che l’operatività del team non venga compromessa.

Questa transizione rappresenta più di un semplice cambio di personale: è un’evoluzione strategica che riflette la visione a lungo termine di Ferrari, focalizzata sulla crescita interna di talenti e sulla perpetuazione di un’eredità di eccellenza nel mondo della Formula 1.

Il passaggio di Adami all’interno della Driver Academy simboleggia l’investimento continuo in futuro, un futuro che si affida all’esperienza e alla passione dei propri professionisti.