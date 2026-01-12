Dakar 2024: Variawa, giovane talento sudafricano trionfa!

- Advertisement -

Nell’arido cuore dell’Arabia Saudita, l’ottava tappa del rally Dakar 2024 si è conclusa con una vibrante battaglia per la supremazia, consacrando il giovane talento sudafricano Saood Variawa come protagonista indiscusso.

Il ventenne pilota, al volante della sua Toyota, ha strappato la vittoria per un soffio, distanziando di soli tre secondi il suo compagno di squadra, Henk Lategan, in una sfida avvincente che ha messo a dura prova la resistenza e la precisione dei concorrenti.

La performance di Variawa non è solo una vittoria di tappa, ma rappresenta una prosecuzione del percorso di crescita di un pilota destinato a lasciare il segno nel panorama del motorsport.

Ricordiamo come lo scorso anno, egli stesso, si fosse già imposto come il più giovane vincitore di tappa nella storia del rally, un primato che testimonia la sua maturità e il suo coraggio di fronte alle sfide più impegnative.

Completare il podio è stato lo svedese Mattias Ekström, a bordo della sua Ford, giunto a quasi trenta secondi dal vincitore.

Dietro al trio di testa, la classifica si è fatta ancora più interessante.

Seth Quintero, l’americano sulla sua Toyota, ha ottenuto un quarto posto incoraggiante, mentre l’esperto qatariota Nasser Al Attiyah, cinque volte campione della Dakar e veterano di innumerevoli avventure desertiche, si è dovuto accontentare del quinto posto, conservando tuttavia la leadership della classifica generale.

La sua performance, sebbene non dominante, dimostra la sua abilità nel gestire le energie e mantenere la testa della competizione in una gara di resistenza come la Dakar.

La lotta per la leadership rimane intensa, con Ekström a quattro minuti e Lategan a sei minuti e otto secondi dal leader, Al Attiyah, a testimonianza della competitività elevatissima del gruppo di testa.

Anche le leggende del rally, Carlos Sainz (Ford) e Sébastien Loeb (Dacia), hanno preso parte alla sfida, classificandosi rispettivamente sesto e ottavo nella tappa e quinto e sesto nella classifica generale, confermando la loro capacità di adattamento e la loro esperienza nel superare le difficoltà del terreno desertico.

La tappa, lunga 483 chilometri di settore cronometrato, è stata completata da Variawa in 4 ore e 20 minuti e 35 secondi, un tempo che riflette sia la velocità del pilota che le complessità del percorso, caratterizzato da dune impegnative, tratti rocciosi e un paesaggio mozzafiato.

La vittoria di Variawa non è solo una personale conquista, ma un segnale di rinnovamento e di futuro per il rally Dakar, che continua a premiare il talento, la determinazione e l’abilità di adattamento dei suoi partecipanti.