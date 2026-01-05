Dakar 2026: Quintero trionfa, KTM domina la seconda tappa

- Advertisement -

La seconda tappa della Dakar 2026, un vero banco di prova per uomini e mezzi, ha segnato una svolta significativa nel rally, abbandonando la relativa tranquillità del campo base di Yanbu e proiettando la carovana in un paesaggio sahariano più impegnativo.

La prova, lunga 504 chilometri con una speciale di 404 chilometri, ha svelato dinamiche interessanti e confermato, almeno per il momento, alcune tendenze chiave.

Nella categoria auto, l’emergente statunitense Seth Quintero ha conquistato la vittoria, imponendo il suo ritmo e la sua abilità di guida.

La sua prestazione, con un vantaggio di 1’42” sul compagno di squadra sudafricano Henk Lategan, testimonia una crescita esponenziale in questo raid.

Il campione in carica, Yazeed Al Rajhi, ha tentato una rimonta dopo una prima tappa difficile, centrando un terzo posto che, pur alleviando in parte la sua delusione, non incide in maniera decisiva sulla classifica generale.

La presenza di Toby Price, quarto classificato, sottolinea la competitività del settore automobilistico, mentre Joao Ferreira completa la top five, confermando una distribuzione di forze variegata.

Il dominio della KTM nelle competizioni motociclistiche si è confermato in maniera inequivocabile.

Per il terzo giorno consecutivo, la casa austriaca ha trionfato, grazie a una performance di squadra impeccabile.

La vittoria è andata al campione australiano, che ha saputo capitalizzare la strategia di “apripista” adottata dal giovane e promettente pilota spagnolo.

Questa tattica, volta a individuare i punti cruciali del percorso e a condizionare il ritmo della corsa, si è rivelata vincente, permettendo all’australiano di siglare la decima vittoria di tappa nella sua carriera Dakar.

La prova speciale, caratterizzata da un terreno insidioso e da una navigazione complessa, ha messo a dura prova le capacità di adattamento dei piloti e l’affidabilità delle moto, evidenziando la superiorità tecnica e strategica della KTM.

Il raid si appresta ora a proseguire, con l’anticipazione di nuove sfide e colpi di scena, in attesa del ritorno a Yanbu, dove si svolgerà l’epilogo di questa edizione 2026.