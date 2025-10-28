Genoa, assemblea soci: Andreozzi a ruota libera sulla crisi e il futuro

La chiusura dell’assemblea dei soci del Genoa ha fatto da preludio a un confronto franco e diretto tra il presidente Andreozzi e la stampa presente, un’occasione per sondare lo stato d’animo del club e la percezione delle responsabilità in un momento storico particolarmente delicato per la società ligure.

L’analisi del momento calcistico, non può che partire dalla cruda realtà dei fatti: il Grifone, attualmente ultimo in classifica, incrocia un percorso segnato da una prolungata assenza di successi, una statistica che incide pesantemente sull’umore di tifosi e addetti ai lavori.

Il presidente, con un approccio improntato alla trasparenza, ha evitato generalizzazioni e ha puntato l’attenzione sulle complessità che stanno caratterizzando la stagione.

Al di là del mero tabellone, si sono manifestate lacune strutturali, che vanno ben oltre la semplice mancanza di risultati immediati.

Si è parlato di una difficoltà nel costruire un’identità di gioco chiara, di una discontinuità nelle prestazioni individuali e di un deficit nella capacità di reazione ai momenti di difficoltà.

L’assenza di una leadership indiscussa sul campo, unita ad una certa fragilità psicologica che si traduce in errori evitabili, è stata individuata come una delle cause principali della crisi.

Il presidente ha sottolineato la necessità di un cambio di mentalità, un ritorno a valori fondamentali come la resilienza, la coesione di squadra e la ricerca incessante del miglioramento.

Tuttavia, Andreozzi ha anche voluto contestualizzare la situazione, ricordando le difficoltà incontrate nella costruzione della squadra, le limitazioni imposte dal mercato e le sfide poste da un campionato particolarmente competitivo.

Ha ribadito il suo impegno a sostenere il mister e la squadra, confermando la volontà di mettere a disposizione le risorse necessarie per invertire la rotta.

La discussione si è poi estesa alla questione dei tifosi, con un appello alla responsabilità e al sostegno incondizionato.

Il presidente ha espresso la ferma convinzione che solo uniti, e superando le divisioni, si possa affrontare al meglio questa fase critica.

Ha inoltre sottolineato l’importanza di recuperare un rapporto di fiducia con la tifoseria, ascoltando le loro preoccupazioni e offrendo risposte concrete.

In conclusione, il confronto con la stampa ha rappresentato un’occasione per fare il punto della situazione, assumendosi la responsabilità della gestione e delineando un percorso di risalita basato sulla consapevolezza dei limiti, la ricerca di soluzioni innovative e il rafforzamento del legame con la comunità genoana.

La strada è ancora lunga e impervia, ma l’auspicio è che questo momento possa rappresentare una svolta, un punto di partenza per costruire un futuro più solido e sereno per il Genoa.