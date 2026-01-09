Koleosho al Paris FC: il talento italo-americano scalda il mercato invernale

- Advertisement -

Il Paris FC rinforza il proprio attacco con l’ingaggio di Luca Koleosho, giovane talento italo-americano proveniente dal Burnley.

L’operazione, finalizzata nella finestra invernale di calciomercato, si configura come un prestito con opzione di riscatto, un segnale chiaro dell’ambizione parigina di costruire un futuro solido e competitivo.

Koleosho, classe 2003, rappresenta un profilo di grande interesse per la dirigenza del Paris FC, guidata dal direttore sportivo Marco Neppe, che ne ha sottolineato l’adattabilità e le doti linguistiche – l’attaccante è fluente in francese.

Il suo percorso formativo è intriso di esperienze internazionali: dopo essersi distinto nelle giovanili dell’Espanyol Barcellona, è stato ceduto in prestito al Burnley, club inglese noto per la sua oculata gestione dei talenti.

La versatilità è una delle caratteristiche distintive di Koleosho, in grado di agire efficacemente su entrambe le fasce d’attacco.

Questa duttilità tattica lo rende un elemento prezioso per il tecnico, che potrà contare su un giocatore capace di offrire soluzioni diverse e imprevedibili.

La sua rapidità di gambe e la sua abilità nel dribbling rappresentano ulteriori armi offensive a disposizione della squadra.

L’inserimento di Koleosho nel Paris FC non è solo una questione di potenziamento tecnico, ma anche di proiezione verso il futuro.

Il giocatore vanta un curriculum internazionale già piuttosto ricco, culminato con la vittoria del Campionato Europeo Under 19 con l’Italia nel 2023.

Questa esperienza testimonia il suo potenziale e la sua capacità di esaltarsi in contesti di alta competizione.

La sua convocazione nelle rappresentative giovanili azzurre, e la sua performance nei rispettivi tornei, dimostrano una maturità e un’applicazione che vanno oltre la sua giovane età.

L’arrivo di Koleosho si inserisce in una strategia più ampia del Paris FC, volta a valorizzare giovani talenti, integrando elementi di esperienza e creando un mix equilibrato che possa garantire risultati concreti e duraturi.

L’operazione dimostra la volontà del club di competere a livelli superiori, puntando su un profilo promettente e capace di incarnare i valori di dinamismo e ambizione che contraddistinguono il progetto sportivo parigino.

La sua presenza potrebbe inoltre stimolare ulteriormente i già presenti giocatori, creando un ambiente di crescita e miglioramento continuo all’interno del gruppo.