Paolini domina a Pechino: l’azzurra vola al Wta 1000!

L’avvio del Wta 1000 di Pechino si tinge di azzurro con una Jasmine Paolini in stato di grazia.

A poche giornate di distanza dalla storica e inattesa doppia vittoria in Billie Jean King Cup che ha consacrato la nazionale italiana come protagonista del tennis femminile mondiale, la tennista toscana, testa di serie numero 11, ha dominato il suo debutto, dimostrando una solidità e una lucidità tattica che ne sottolineano la maturazione come giocatrice.

L’incontro contro la veterana lettone Anastasija Sevastova, ex top ten e giocatrice dal talento innegabile, si è rivelato un banco di prova apparentemente impegnativo, ma che Paolini ha superato con una facilità sorprendente, liquidando l’avversaria in soli due set, con un punteggio di 6-1 6-3.

La performance di Paolini non è stata solo una questione di risultati, ma di approccio.

Ha gestito con maestria la pressione derivante dall’entusiasmo post-BJK Cup, mantenendo un elevato livello di concentrazione e variando con intelligenza i colpi, sfruttando al meglio le aperture lasciate dalla risposta meno incisiva di Sevastova.

La vittoria, oltre a consolidare la posizione di Paolini nel ranking mondiale (ora a pochi passi dalla top 10), rappresenta un ulteriore tassello in un percorso sportivo in costante evoluzione.

La sua capacità di adattamento a superfici diverse e di gestire momenti cruciali, qualità che si sono rivelate decisive nella conquista della BJK Cup, si sono manifestate anche in questa performance, evidenziando una crescita non solo tecnica, ma anche mentale.

Il prossimo ostacolo sarà la statunitense Danielle Kenin, numero 27 del seeding. Kenin, giocatrice potente e aggressiva, con un passato da finalista Slam, rappresenta una sfida ben diversa da Sevastova.

Il confronto si preannuncia interessante, testando ulteriormente la capacità di Paolini di variare strategia e di mantenere alta la sua percentuale di first ball in campo.

La partita contro Kenin sarà una prova di fuoco per capire se l’inerzia positiva derivante dal successo in Coppa è in grado di sostenere la toscana in un torneo di prestigio come quello di Pechino, e se la sua recente metamorfosi sportiva può trasformarsi in un trionfo individuale.

Il pubblico, affascinato dall’ascesa di questa giovane stella del tennis italiano, attende con trepidazione di assistere a un nuovo capitolo di questa avvincente storia.