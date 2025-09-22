Pellegrini torna a segnare: un gol che sa di riscatto e amore per Roma.

Il fervore che avvolge una sfida di cartello per la città eterna ha visto, inaspettatamente, Lorenzo Pellegrini rientrare nell’undici iniziale.

Una scelta coraggiosa di Gasperini, che il centrocampista ha prontamente ricambiato con un gol decisivo, siglando l’1-0 che ha consegnato il derby alla sua squadra e consolidando il suo quarto successo personale in questa competizione.

L’immagine di Pellegrini che riparte da titolare si carica di un significato profondo, considerando che mancava dal primo minuto da quasi tre mesi, il 4 maggio contro la Fiorentina.

L’estate trascorsa, gravido di incertezze e speculazioni, ha visto l’ex capitano al centro di un limbo contrattuale, con la mancata intesa per il rinnovo che lo poneva in posizione di potenziale cessione.

Nessuna offerta esteriore, tuttavia, si è rivelata convincente, mantenendolo legato ai colori della sua squadra.

L’abbraccio del pubblico romano, manifestato attraverso un’ovazione al momento della sua sostituzione, trascende la semplice acclamazione per un gol.

Si tratta di un riconoscimento sentito per la sua storia, per il suo legame indissolubile con la maglia, e per la resilienza dimostrata di fronte a un periodo di transizione e di potenziale addio.

La sua presenza in campo, la sua autorevolezza nel guidare le trame offensive, e la rete che ha sbloccato il risultato, rappresentano molto più di un episodio sportivo.

Sono il simbolo di un giocatore che, nonostante le incognite e le attese, ha scelto di rispondere alla chiamata della sua città, di onorare la sua storia e di contribuire a una vittoria che ha riempito di gioia i suoi tifosi.

Il gol, quindi, è l’epilogo di una narrazione complessa, fatta di speranze, incertezze e, infine, di un ritorno al suo posto, al centro del cuore dei romanisti.