Piemonte, squadra di soccorso TAST in Svizzera per l’emergenza.

La Regione Piemonte ha risposto con tempestività e concretezza alla richiesta di supporto avanzata dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile, inviando a Crans-Montana una squadra specializzata di volontari.

Questa presenza, coordinata dal Coordinamento regionale e proveniente principalmente da Verbania, rappresenta un significativo contributo alla gestione dell’emergenza, fornendo assistenza logistica essenziale per gli operatori coinvolti e per le persone colpite dalla tragedia.

Il team schierato in Svizzera si articola attorno al modulo TAST (Team di Assistenza Tecnica e Supporto), un’unità operativa di eccellenza all’interno del sistema di Protezione Civile piemontese.

Il TAST, riconosciuto con certificazioni specifiche per interventi sia a livello nazionale che internazionale, è composto da volontari altamente qualificati e professionisti esperti, pronti a fornire supporto diretto in situazioni di crisi.

L’attivazione del TAST testimonia la capacità del Piemonte di mobilitare risorse specialistiche e di rispondere efficacemente a richieste di aiuto esterne.

Questa azione si inserisce nel contesto di un impegno profondo e continuativo da parte della Regione Piemonte, come sottolineato dal Presidente Alberto Cirio e dall’Assessore alla Protezione Civile Marco Gabusi.

Fin dalle prime ore successive alla calamità, la Regione ha manifestato la propria disponibilità a collaborare attivamente nelle operazioni di soccorso sanitario e nell’assistenza alle vittime.

L’invio del team di volontari è un esempio tangibile di questa volontà, un gesto di solidarietà che affonda le radici nell’esperienza pluriennale maturata dal sistema di Protezione Civile piemontese in numerose missioni internazionali.

La Colonna Mobile piemontese, di cui il TAST è parte integrante, rappresenta un asset strategico per la risposta alle emergenze, in grado di proiettare rapidamente risorse specialistiche in aree colpite da calamità naturali o altre situazioni di crisi.

La presenza in Svizzera non solo supporta le attività di soccorso immediate, ma rafforza anche la reputazione del Piemonte come regione attiva e responsabile nel contesto della cooperazione internazionale in materia di protezione civile.

L’impegno dei volontari, descritto come “prezioso e importante”, evidenzia il valore inestimabile del loro contributo nella gestione di eventi traumatici come quello di Crans-Montana.