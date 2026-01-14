Alto Adige, pronto per le Olimpiadi: elisoccorso h24 con ‘Pelikan 2’

cityfood
cityeventi
giovedì 15 Gennaio 2026
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -

trento cronaca

Strigno, Trentino: Ritrovato morto un uomo, indagini in corso

Redazione Aosta -
La comunità di Strigno, nel Trentino, è scossa dalla scoperta del corpo di Mauro Sbetta, un sessottenne residente in una delle sue...

Castel Ivano in lutto: scoperto il corpo di un uomo, indagini in corso.

La comunità di Castel Ivano, frazione del comune di Strigno in Trentino, è scossa da un drammatico evento: la scoperta del corpo di un...
Trento
cielo coperto
7.6 ° C
7.6 °
6.3 °
76 %
1.1kmh
100 %
Gio
8 °
Ven
10 °
Sab
10 °
Dom
7 °
Lun
7 °
Trento Cronaca

Incendio a Chiusa: fiamme e fumo scuotono la comunità

Un violento incendio ha scosso la comunità di Chiusa questa mattina, sviluppandosi nella porzione più elevata di un edificio residenziale situato in via Tinne, in prossimità della trafficata strada statale del Brennero. L’evento, segnalato intorno alle ore 10:00, ha...
Trento Cronaca

Strigno, Trentino: Ritrovato morto un uomo, indagini in corso

La comunità di Strigno, nel Trentino, è scossa dalla scoperta del corpo di Mauro Sbetta, un sessottenne residente in una delle sue frazioni. La tragedia, avvenuta nel silenzio di un’abitazione privata, ha immediatamente innescato un’indagine complessa, affidata alla Procura...
Trento Politica

Poste Alto Adige: Approvata mozione per condizioni di lavoro più flessibili.

0
Il Consiglio Provinciale di Bolzano ha approvato una mozione, presentata da Andreas Leiter Reber (Freie Fraktion) e sostenuta da Josef Noggler (SVP), volta a rivedere...
- Pubblicità -

Trento: Presidio a sostegno del popolo iraniano, un grido di libertà.

Redazione Aosta -
Un grido di solidarietà risuona nel cuore di Trento: Fratelli d'Italia e Gioventù Nazionale del Trentino hanno animato un significativo presidio in...

Addio Roland Riz: un architetto dell’Autonomia altoatesina.

La scomparsa di Roland Riz lascia un vuoto significativo nel panorama politico e istituzionale dell'Alto Adige, come testimonia il cordoglio espresso dal Presidente Arno...
Trento Cronaca

Alto Adige, pronto per le Olimpiadi: elisoccorso h24 con ‘Pelikan 2’

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Per i Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, l’Alto Adige si prepara a un impegno cruciale: garantire un servizio di elisoccorso h24 con l’elicottero ‘Pelikan 2’, come riportato dal quotidiano Dolomiten. Questa iniziativa non è un’innovazione improvvisa, ma l’apice di un percorso di sviluppo tecnologico e professionale che ha visto l’Alto Adige pioniere nell’applicazione di soluzioni avanzate per il soccorso alpino.
L’intervento del team di soccorso alpino “Aiut Alpin Dolomites” nel 2017 segnò una svolta decisiva.

L’introduzione dei visori notturni di ultima generazione ha inaugurato un’era di interventi salvataggio eseguiti in condizioni di scarsa visibilità, estendendo la capacità operativa ben oltre i confini delle aree illuminate.

Questa tecnologia ha permesso di superare le limitazioni imposte dall’oscurità, garantendo che i salvataggi aerei potessero continuare anche al crepuscolo, eliminando la necessità di interruzioni e completamenti a terra, spesso più complessi e rischiosi.
I modelli “Pelikan” hanno da tempo integrato questa capacità, ma la decisione di offrire un servizio continuo rappresenta un salto di qualità.
L’impegno e la competenza del team di elisoccorso altoatesino sono confermati dai dati relativi al 2025.

I quattro elicotteri in servizio – Pelikan 1, Pelikan 2, Pelikan 3 e l’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites – hanno complessivamente gestito quasi 4.000 interventi, un incremento del 5% rispetto agli anni precedenti.

Questo dato testimonia l’aumento della domanda di soccorso in montagna, ma anche l’efficacia e l’affidabilità del sistema di elisoccorso locale.

L’operatività h24 del ‘Pelikan 2’ durante i Giochi Olimpici non solo massimizza la sicurezza degli atleti e del pubblico, ma consolida anche la reputazione dell’Alto Adige come regione all’avanguardia nella gestione delle emergenze in ambiente montano.
Questa capacità, integrata con la competenza dei soccorritori e la sofisticata tecnologia impiegata, rappresenta un fattore critico per la riuscita dell’evento e un valore aggiunto per la regione.
La copertura principale sarà concentrata nelle aree di Anterselva e nell’imponente scenario delle Dolomiti, un territorio che richiede competenze specifiche e una risposta rapida in caso di necessità.

L’iniziativa sottolinea l’importanza della prevenzione e della preparazione, elementi chiave per affrontare le sfide che derivano dalla pratica di sport in alta quota.

- pubblicità -
- Pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap