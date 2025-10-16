Arresti al Brennero: la Polizia ferma due evasori di giustizia

Nel cuore strategico del valico di Brennero, sentinella di confine tra Italia e Austria, la Polizia di Stato ha compiuto due arresti distinti, segnando un significativo successo nella lotta alla criminalità transfrontaliera e nell’applicazione della giustizia penale.

Le operazioni, concluse in un lasso di tempo di soli tre giorni, hanno portato alla cattura di due cittadini europei, rispettivamente di 68 e 45 anni, entrambi tentati di eludere le autorità italiane per raggiungere un territorio straniero.

Il primo intervento, avvenuto giovedì 2 ottobre, ha visto gli agenti della Polfer impegnati in un’intensificata attività di controllo a tappeto nella stazione ferroviaria.

Durante la fermata di un treno transfrontaliero diretto all’estero, un uomo di 45 anni, residente oltreconfine, è stato identificato e sottoposto a verifica incrociata con i database delle forze dell’ordine.

L’esito della consultazione ha rivelato un quadro giudiziario preesistente tutt’altro che irreprensibile: l’uomo era già noto alle autorità per precedenti condanne e, crucialmente, era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Ancona a marzo dell’anno corrente.

Il provvedimento coattivo, motivato dalla necessità di espiare una pena detentiva di quattro mesi non ancora scontata, ha portato immediatamente all’arresto dell’individuo, frustrando il suo tentativo di fuga.

Successivamente, sabato 4 ottobre, un’operazione simile ha portato alla cattura di un uomo di 68 anni.

Gli agenti della Polfer, sempre attivi nel monitoraggio dei flussi di passeggeri, hanno individuato l’uomo mentre cercava di lasciare il territorio nazionale.

In questo caso, la gravità delle accuse pendenti era di un ordine di grandezza superiore.

Il sessantottenne era ricercato in seguito a un’indagine condotta dal Giudice per le Indagini Preliminari di Bolzano, che lo accusava di reati finanziari di estrema complessità e portata, tra cui evasione fiscale, riciclaggio di denaro e autoriciclaggio.

L’ammontare delle somme coinvolte, stimato in circa dieci milioni di euro, testimonia la sofisticatezza dei presunti schemi illeciti e l’impatto potenziale sull’economia legale.

L’arresto ha rappresentato un colpo significativo alla sua rete criminale e un segnale forte per il contrasto a fenomeni di questa natura.

Questi due episodi, seppur distinti per la natura specifica dei reati contestati, evidenziano l’efficacia delle strategie operative della Polizia di Stato nel controllo dei flussi transfrontalieri e nella collaborazione con le autorità giudiziarie per l’esecuzione di provvedimenti restrittivi.

Il valico di Brennero, crocevia cruciale di traffici internazionali, si conferma teatro di un impegno costante da parte delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza e lo stato di diritto, contrastando l’elusione della giustizia e perseguendo i responsabili di attività illegali.

Le indagini, ora in corso, proseguiranno per accertare la piena ricostruzione dei fatti e individuare eventuali complici coinvolti.