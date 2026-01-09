Bolzano imbiancata: magia Graupel tra un inverno carente

L’inverno 2024 si presenta in Alto Adige con un’anomalia climatica significativa: una carenza di precipitazioni nevose che contrasta con le aspettative stagionali.

Sebbene la regione sia tradizionalmente sinonimo di paesaggi innevati, quest’anno la copertura bianca è stata finora limitata, alimentando un certo disappunto tra gli amanti della montagna e delle attività invernali.

Tuttavia, un evento inaspettato ha regalato un breve momento di magia: una spolverata di neve tonda, o “Graupel” come la definisce la terminologia tedesca, ha imbiancato Bolzano, generando un’ondata di entusiasmo documentata dai numerosi scatti condivisi sul gruppo Facebook “W la neve a Bolzano e dintorni”.

Questo fenomeno, sebbene apparentemente semplice, merita un’analisi più approfondita.

La neve tonda, infatti, non è una semplice precipitazione nevosa.

Si tratta di un fenomeno meteorologico complesso, un’intermediazione tra la neve e la grandine, caratterizzata da granuli di ghiaccio piccoli, bianchi e friabili, che si formano quando cristalli di neve si agglomerano e si ricoprono di brina all’interno di uno strato atmosferico più caldo e umido.

La sua consistenza è nettamente differente dalla neve vera e propria, che si presenta sotto forma di delicati fiocchi, e dalla grandine, più densa e trasparente.

L’episodio di Bolzano si inserisce in un quadro meteorologico più ampio, legato al passaggio di un fronte freddo che sta interessando il territorio con rovesci intensi ma di breve durata.

Come spiegato dal meteorologo Dieter Peterlin, questa particolare combinazione di temperature e umidità favorisce la formazione della neve tonda, un fenomeno tipico dei passaggi frontali.

L’evento è stato particolarmente significativo alla luce della rarità delle precipitazioni nevose a Bolzano, dove l’ultima volta che si erano verificati fiocchi di neve era il 24 novembre, mentre la volta precedente, addirittura, risaliva al 4 dicembre 2023.

La situazione, tuttavia, non è omogenea sull’intero territorio.

Mentre a Bolzano si è trattato principalmente di neve tonda con qualche fiocco sparso, nelle zone di alta quota, in particolare lungo la cresta di confine, la situazione è stata differente.

La Val di Roia, ad esempio, ha registrato un accumulo di 15 centimetri di neve, confermando la persistenza di condizioni invernali più tipiche in quelle aree.

Questo episodio sottolinea la variabilità climatica e la difficoltà di prevedere con certezza l’andamento delle stagioni, soprattutto in un contesto di cambiamenti climatici globali che stanno alterando i modelli meteorologici tradizionali.

La breve spolverata di Bolzano, sebbene non sufficiente a garantire un inverno “classico”, rappresenta comunque un piccolo, ma significativo, segnale di speranza e un promemoria della bellezza e della magia che la neve sa regalare.