Crisi Sanitaria Trentina: Collasso Informatico e Richiesta di Cambiamento

La crisi che attanaglia il sistema sanitario trentino si intensifica, alimentata da un collasso informatico che ne ha compromesso l’efficienza e, soprattutto, la credibilità.

Mentre l’assessore provinciale alla Sanità, Mario Tonina, si trova in una fase di valutazione ponderata riguardo al proprio ruolo, la Uil Fpl Sanità, attraverso la voce del suo segretario Giuseppe Varagone, ha inasprito la richiesta di un cambio al vertice amministrativo, puntando le frecce contro il direttore generale di Asuit.

La situazione, definita da Varagone come un “caos informatico”, trascende la mera disfunzione tecnica, configurandosi come un sintomo di una gestione profondamente carente.

Da settimane, infatti, il sistema sanitario provinciale è gravato da disagi ininterrotti, direttamente riconducibili all’implementazione del nuovo software Sio nei Pronto Soccorso.

Questi disservizi, che si sono estesi in maniera allarmante anche ai sistemi informatici del CUP e dei centri prelievi, rappresentano una cesura con la continuità operativa e un danno tangibile per l’utenza.

Il sindacato Uil Fpl Sanità, in maniera proattiva, aveva ripetutamente sollevato bandiere rosse, anticipando le criticità intrinseche al nuovo sistema.

Queste segnalazioni, purtroppo, sono state ignorate dall’azienda sanitaria, alimentando un’escalation di problematiche che ha portato all’attuale situazione di emergenza.

Questo atteggiamento di non ascolto, percepito come un disprezzo per le competenze e l’esperienza del personale sul campo, ha ulteriormente eroso la fiducia dei lavoratori e dei cittadini.

Varagone denuncia, con fermezza, una gestione dei processi organizzativi e informatici che appare inaccettabile, caratterizzata da scelte affrettate e prive di una valutazione accurata delle conseguenze.

La sanità trentina, un bene pubblico essenziale, non può permettersi improvvisazioni che mettono a rischio la salute dei cittadini e la dignità professionale degli operatori sanitari.

La perdita di fiducia nel servizio pubblico è una ferita profonda, che mina le fondamenta del welfare.

La richiesta di dimissioni del direttore generale, pur mantenendo l’anonimato nella sua formulazione, riflette una preoccupazione profonda per la tenuta del sistema.

Il sindacato, con la Gil Fpl Sanità del Trentino, ritiene che la responsabilità politica e amministrativa della situazione ricada inequivocabilmente sulla figura apicale.

L’introduzione di nuove tecnologie in ambito sanitario non può prescindere da una pianificazione meticolosa, da una formazione adeguata del personale e da un monitoraggio costante dei risultati, elementi che, a quanto pare, sono mancati in questa circostanza.

La priorità assoluta deve essere il ripristino della continuità operativa, la tutela della salute pubblica e il recupero della fiducia perduta, attraverso un cambio di rotta che garantisca una gestione più responsabile e trasparente.