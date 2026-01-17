Crisi Sanitaria Trentina: Collasso Informatico e Richiesta di Cambiamento

cityfood
cityeventi
martedì 20 Gennaio 2026
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -

trento cronaca

Bypass Trento: Interrogazione Parlamentare sui Rischi Ambientali

Redazione Aosta -
L'interrogazione parlamentare n. 4-06774, recentemente depositata alla Camera dei Deputati dal deputato del Movimento 5 Stelle Enrico Cappelletti, focalizza l'attenzione su un...

Sanità speciale: costi, natalità e mobilità sotto la lente della Corte dei Conti

L'analisi recente della Corte dei Conti sulla gestione dei servizi sanitari nel biennio 2023-2024 proietta una luce complessa sulle dinamiche economiche e demografiche delle...
Trento
poche nuvole
4.9 ° C
6 °
4.6 °
73 %
0.9kmh
16 %
Mar
7 °
Mer
9 °
Gio
8 °
Ven
8 °
Sab
5 °
Trento Cronaca

Bolzano, controlli intensivi: veicolo sospetto e espulsioni

Nel cuore pulsante di Bolzano, un'intensificazione dei controlli mirati, orchestrati dal Questore Giuseppe Ferrari, ha portato alla luce dinamiche complesse legate alla sicurezza urbana e alla gestione dei flussi migratori. L'operazione, dislocata strategicamente in piazza Erbe e in altre...
Trento Cronaca

Bypass Trento: Interrogazione Parlamentare sui Rischi Ambientali

L'interrogazione parlamentare n. 4-06774, recentemente depositata alla Camera dei Deputati dal deputato del Movimento 5 Stelle Enrico Cappelletti, focalizza l'attenzione su un nodo cruciale legato ai lavori del bypass ferroviario di Trento: la gestione delle terre e delle rocce...
Trento Politica

Tonina resta all’Assessore: un mese per risolvere le criticità sanitarie.

0
A seguito di un periodo di profonda analisi, segnato da un'ondata di supporto e incoraggiamento inaspettata e da dialoghi costruttivi con il Presidente della Provincia,...
- Pubblicità -

Forza Italia in Consiglio: Nuova Formazione Politica in Trentino-Alto Adige

Redazione Aosta -
Il Trentino-Alto Adige accoglie una nuova, significativa formazione politica all’interno del Consiglio Regionale: il gruppo di Forza Italia, un’aggiunta che riposiziona dinamicamente...

Pegoraro lascia la Civica: rispetto per la scelta, stabilità a rischio.

La Civica per Bolzano ha espresso il proprio rispetto per la scelta della consigliera Barbara Pegoraro, la quale ha deciso di interrompere il proprio...
Trento Cronaca

Crisi Sanitaria Trentina: Collasso Informatico e Richiesta di Cambiamento

Redazione Aosta
Redazione Aosta

La crisi che attanaglia il sistema sanitario trentino si intensifica, alimentata da un collasso informatico che ne ha compromesso l’efficienza e, soprattutto, la credibilità.
Mentre l’assessore provinciale alla Sanità, Mario Tonina, si trova in una fase di valutazione ponderata riguardo al proprio ruolo, la Uil Fpl Sanità, attraverso la voce del suo segretario Giuseppe Varagone, ha inasprito la richiesta di un cambio al vertice amministrativo, puntando le frecce contro il direttore generale di Asuit.
La situazione, definita da Varagone come un “caos informatico”, trascende la mera disfunzione tecnica, configurandosi come un sintomo di una gestione profondamente carente.

Da settimane, infatti, il sistema sanitario provinciale è gravato da disagi ininterrotti, direttamente riconducibili all’implementazione del nuovo software Sio nei Pronto Soccorso.

Questi disservizi, che si sono estesi in maniera allarmante anche ai sistemi informatici del CUP e dei centri prelievi, rappresentano una cesura con la continuità operativa e un danno tangibile per l’utenza.

Il sindacato Uil Fpl Sanità, in maniera proattiva, aveva ripetutamente sollevato bandiere rosse, anticipando le criticità intrinseche al nuovo sistema.

Queste segnalazioni, purtroppo, sono state ignorate dall’azienda sanitaria, alimentando un’escalation di problematiche che ha portato all’attuale situazione di emergenza.
Questo atteggiamento di non ascolto, percepito come un disprezzo per le competenze e l’esperienza del personale sul campo, ha ulteriormente eroso la fiducia dei lavoratori e dei cittadini.

Varagone denuncia, con fermezza, una gestione dei processi organizzativi e informatici che appare inaccettabile, caratterizzata da scelte affrettate e prive di una valutazione accurata delle conseguenze.

La sanità trentina, un bene pubblico essenziale, non può permettersi improvvisazioni che mettono a rischio la salute dei cittadini e la dignità professionale degli operatori sanitari.

La perdita di fiducia nel servizio pubblico è una ferita profonda, che mina le fondamenta del welfare.

La richiesta di dimissioni del direttore generale, pur mantenendo l’anonimato nella sua formulazione, riflette una preoccupazione profonda per la tenuta del sistema.
Il sindacato, con la Gil Fpl Sanità del Trentino, ritiene che la responsabilità politica e amministrativa della situazione ricada inequivocabilmente sulla figura apicale.
L’introduzione di nuove tecnologie in ambito sanitario non può prescindere da una pianificazione meticolosa, da una formazione adeguata del personale e da un monitoraggio costante dei risultati, elementi che, a quanto pare, sono mancati in questa circostanza.
La priorità assoluta deve essere il ripristino della continuità operativa, la tutela della salute pubblica e il recupero della fiducia perduta, attraverso un cambio di rotta che garantisca una gestione più responsabile e trasparente.

- pubblicità -
- Pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap