venerdì 9 Gennaio 2026
trento cronaca

Bolzano, paura a Don Bosco: arrestato accusato di stalking e rapina.

Redazione Aosta -
Un'ondata di apprensione ha colpito la comunità di Bolzano, in particolare la zona di Don Bosco, a seguito dell'arresto di un uomo...

Arresto in Dolomiti: Caccia all’uomo finisce a Fortezza

Nel cuore delle Dolomiti, a Fortezza, un'operazione congiunta dei Carabinieri, coordinata dal Nucleo Operativo di Vipiteno e dalla locale Stazione, ha portato all'arresto di...
Trento Cronaca

Bacino idrico ad Anterselva: un’eredità per le Olimpiadi e il territorio.

Ad Anterselva, incastonata nel cuore delle Dolomiti altoatesine, si è concretizzato un intervento infrastrutturale di primaria importanza: il nuovo bacino idrico, un'opera strategica volta a sostenere le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Il progetto, frutto di...
Trento Cronaca

Bolzano, paura a Don Bosco: arrestato accusato di stalking e rapina.

Un'ondata di apprensione ha colpito la comunità di Bolzano, in particolare la zona di Don Bosco, a seguito dell'arresto di un uomo di 43 anni, gravato da una storia di violenza e ora accusato di atti persecutori e rapina....
Trento Politica

Trasporto pubblico a Madonna di Campiglio: più sicurezza e controlli

0
Nell'ottica di garantire la sicurezza e la fruibilità del servizio di trasporto pubblico locale nel comprensorio di Madonna di Campiglio e Tione, si stanno definendo...
Nuovo Prefetto in Alto Adige: Continuità e Rispetto del Territorio

Redazione Aosta -
Assumo con profonda consapevolezza la complessità e la delicatezza del ruolo che mi è stato affidato, in questo territorio storico e culturalmente...

Terzo mandato: la Corte Costituzionale frena l’autonomia provinciale

La sentenza della Corte Costituzionale odierna getta luce su un principio cardine del nostro ordinamento, il divieto del terzo mandato consecutivo, che si rivela...
Trento Cronaca

Decodifica: Messaggio inatteso e frammenti di significato.

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

