Europei di Broomball 2025: Egna e Cavalese uniscono passione e sportività!

Il weekend scorso, Egna e Cavalese hanno ospitato con entusiasmo gli Europei Open di broomball 2025, un evento che ha visto la convergenza di passione e abilità su un ghiaccio vibrante.

Lo sport, affascinante connubio tra hockey su ghiaccio e calcio, con l’aggiunta di un equipaggiamento peculiare – scarpe antiscivolo, una “scopa” che funge da mazza e una palla morbida – ha catturato l’attenzione di oltre 200 atleti provenienti da tredici squadre.

La rappresentanza geografica è stata variegata, con un nucleo principale proveniente da Francia, Svizzera, Germania e Italia, arricchito da partecipanti provenienti dagli Stati Uniti e dal Canada, testimonianza della crescente popolarità di questa disciplina a livello internazionale.

Il torneo ha offerto uno spettacolo di grande intensità, culminando in finali memorabili.

La contesa per la finale mista, che ha visto affrontarsi il team Pochi 89 di Salorno e la nazionale svizzera, si è protratta ben oltre i tempi regolamentari, risolvendosi solo ai calci di rigore con un risultato finale di 1-0.

Un’espressione di pura adrenalina e precisione tecnica che ha tenuto col fiato sospeso pubblico e atleti.

L’incontro per il titolo maschile ha visto trionfare gli Sharks di Egna sulla nazionale svizzera con un netto 2-0, dimostrando una superiorità tattica e un’eccellente preparazione atletica.

La vittoria degli Sharks ha risuonato come un trionfo per la regione altoatesina, consolidando il suo ruolo di centro di eccellenza nel panorama del broomball europeo.

L’evento si è concluso con la finalissima All Star, uno scontro emozionante tra una selezione europea e una squadra formata da atleti provenienti da USA e Canada, che si è risolta con il successo di questi ultimi per 3-1.

Un’ulteriore dimostrazione della forza e della dinamicità del broomball a livello globale.

Il riconoscimento per le prestazioni individuali è stato attribuito ai migliori giocatori del torneo: Armin Steiner (Sharks Egna) e Jacopo Pedrinolla (Pochi 89 Salorno) per la categoria maschile, e Jenny Barbi (Linci Pergine) per il torneo misto.

I loro talenti e la loro dedizione hanno contribuito a rendere l’edizione 2025 un successo indimenticabile.

L’organizzazione ha già annunciato la sede e le date della prossima edizione: Whitehorse, nello Yukon, Canada, dal 2 al 7 novembre 2026, in occasione dei Campionati Mondiali.

Un appuntamento imperdibile per appassionati e atleti, che segnerà un ulteriore passo avanti nell’evoluzione e nella diffusione di questo sport unico e coinvolgente.

L’edizione canadese promette di essere un’esperienza straordinaria, offrendo un’immersione completa nella cultura e nello spirito del broomball.