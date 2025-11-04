Gsieser Schintlholz: Grave infortunio a un agricoltore, soccorso in elicottero

Martedì mattina, nella pittoresca frazione di Gsieser Schintlholz, incastonata nel cuore della Val Casies, un evento drammatico ha interrotto la quiete rurale.

Un agricoltore, settantenne e profondamente radicato nella terra che lo sosteneva, ha subito un grave infortunio durante attività di manutenzione nella stalla di proprietà.

L’incidente, la cui dinamica precisa è ancora in corso di accertamento, ha richiesto l’intervento immediato di diverse squadre di soccorso, testimonianza della gravità delle lesioni riportate.

La comunità, abituata alla laboriosità e alla resilienza dei suoi abitanti, si è prontamente mobilitata.

La Croce Bianca di San Candido, con la sua solita efficienza, si è presentata sul luogo con un’ambulanza, mentre un’altra ambulanza, equipaggiata con personale medico specializzato, ha ulteriormente rafforzato la capacità di intervento.

La necessità di un trasporto rapido e specializzato ha reso imprescindibile il supporto aereo, con l’elicottero di soccorso “Pelikan 1” che si è levato in volo per raggiungere la scena.

L’elicottero, simbolo di modernità e progresso in un contesto prevalentemente tradizionale, ha sollevato l’uomo ferito, proiettandolo verso l’ospedale di Bolzano, un centro di eccellenza medica destinato a fornirgli le cure necessarie.

Questo trasferimento, veloce ed efficiente, ha rappresentato l’ultima fase di un intervento coordinato, volto a garantire la sopravvivenza e il successivo recupero del contadino.

L’episodio, oltre ad essere un evento purtroppo frequente nelle aree rurali, solleva importanti riflessioni sulla sicurezza sul lavoro, in particolare per coloro che dedicano la loro vita all’agricoltura.

L’età avanzata dell’uomo, combinata con i rischi intrinseci legati alle attività agricole, rende ancora più urgente l’adozione di misure preventive e la formazione continua, al fine di minimizzare il rischio di incidenti.

La Val Casies, custode di tradizioni secolari, si confronta così con le sfide del presente, bilanciando la preservazione del patrimonio culturale con la necessità di garantire la sicurezza e il benessere dei suoi abitanti, uomini e donne che con il proprio lavoro contribuiscono a plasmare l’identità unica di questa terra.

L’evento sottolinea anche l’importanza cruciale delle infrastrutture di soccorso, come l’elicottero Pelikan 1, e la rapidità di risposta delle squadre di volontari, elementi essenziali per affrontare le emergenze in contesti geograficamente complessi e spesso isolati.