Hashish di lusso: arrestati a Trento, scoperta anche esplosivo.

Nel corso di un’operazione mirata a contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti e le attività di spaccio, le unità di Radiomobile e Operativa dei Carabinieri hanno eseguito un arresto in flagranza di reato nei confronti di tre individui, uno dei quali di nazionalità straniera.

L’evento, comunicato ufficialmente dall’Arma, emerge da un quadro più ampio di attività di controllo del territorio finalizzate a disarticolare reti criminali attive nella distribuzione di sostanze illecite.

La dinamica si è sviluppata in un parcheggio situato in prossimità di un centro commerciale a Ville D’Anaunia, dove i tre uomini, individui già noti alle forze dell’ordine per precedenti penali legati alla criminalità dedita alla droga, si sono incontrati.

L’osservazione discreta delle attività sospette ha permesso di cogliere in flagranza di reato lo scambio di circa un chilo di hashish, innescando un intervento immediato da parte dei Carabinieri.

L’arresto ha generato un’azione di perquisizione ampliata, che ha coinvolto i veicoli in possesso degli arrestati e le loro abitazioni, sia nella Val di Sole che nel territorio circostante Trento.

L’operazione, supportata dal personale della Stazione Carabinieri di Trento e coadiuvata dall’unità cinofila della Polizia Locale del capoluogo, ha portato al rinvenimento e al sequestro di ulteriori 500 grammi di hashish, circa 56 grammi di cocaina già confezionata in dosi pronte per la vendita, una somma di denaro di varia importo, presumibilmente provento dell’attività illecita, e, elemento di particolare allarme, materiale di vario tipo riconducibile ad esplosivi.

Un dettaglio anomalo e singolare ha colpito gli investigatori: i panetti di hashish erano stati accuratamente confezionati con etichette contraffatte recanti il logo di lusso “Louis Vuitton”.

Questa scelta, probabilmente volta a conferire un’aura di “qualità premium” e a rafforzare il valore percepito della sostanza illecita, sottolinea la sofisticazione e la spregiudicatezza dei trafficanti.

La scoperta della cocaina e di una parte dell’hashish è stata resa possibile grazie all’eccezionale capacità olfattiva di Boti, cane antidroga della Polizia Locale di Trento.

Le abili tecniche di occultamento utilizzate dai criminali, volte a eludere i controlli, sono state vanificate dal fiuto infallibile dell’animale.

Gli arrestati, ora detenuti in custodia cautelare, sono a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa di essere sottoposti a un processo per direttissima, con l’obiettivo di accelerare i tempi di giudizio e garantire una risposta rapida e certa nel contrasto alla criminalità organizzata che opera nel territorio.

L’evento evidenzia la necessità di continui sforzi di collaborazione tra le forze dell’ordine e l’impiego di risorse specializzate, come le unità cinofile, per smantellare le reti di spaccio e tutelare la sicurezza pubblica.