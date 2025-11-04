Infortunio sul lavoro: indagine apre su gravi irregolarità.

Un evento sfortunato, un infortunio sul lavoro verificatosi a Verano, ha innescato un’indagine che ha portato alla luce gravi irregolarità in materia di sicurezza e alla conseguente irrogazione di sanzioni da parte dei Carabinieri di Tirolo.

La vicenda, al di là delle immediate implicazioni legali, solleva interrogativi cruciali sulla responsabilità del datore di lavoro e sulla tutela della dignità del lavoratore.

L’infortunio, che ha visto un elettricista precipitare da un’altezza considerevole, circa sei metri, mentre era impegnato nell’installazione di un’antenna, ha provocato lesioni di entità moderata.

L’accaduto ha immediatamente attivato i protocolli di sicurezza e ha dato il via alle indagini da parte delle forze dell’ordine.

Dai primi accertamenti è emerso un quadro preoccupante: il lavoratore, nel momento dell’incidente, non era provvisto delle necessarie protezioni, in particolare dell’imbracatura di sicurezza, un elemento essenziale in attività di quel tipo.

Ma l’inchiesta non si è fermata alla constatazione dell’omissione da parte del lavoratore.

Le testimonianze raccolte hanno rivelato una responsabilità ben più grave a carico dell’imprenditore, datore di lavoro dell’infortunato.

Pare infatti che l’imprenditore non avesse mai impartito disposizioni o fornito istruzioni al proprio dipendente riguardo all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI), rendendo di fatto impossibile per il lavoratore operare in sicurezza.

Questa negligenza ha portato alla denuncia anche a carico del datore di lavoro per condotta omissiva in materia di sicurezza sul lavoro, una violazione che può comportare pesanti conseguenze legali e sanzioni pecuniarie.

L’episodio, lungi dall’essere un caso isolato, rappresenta un campanello d’allarme sulla necessità di rafforzare i controlli e di promuovere una cultura della sicurezza più diffusa e consapevole.

Il Burgraviato, come altre aree del territorio, è caratterizzato da una presenza significativa di cantieri edili e artigianali, luoghi in cui il rischio di infortuni è spesso elevato.

I Carabinieri della Compagnia di Merano hanno annunciato il proseguimento dei controlli a campione presso i cantieri presenti nel territorio, con l’obiettivo di prevenire situazioni potenzialmente pericolose e di garantire il rispetto delle normative in materia di sicurezza.

La vicenda sottolinea, inoltre, la cruciale importanza della formazione continua dei lavoratori, dell’aggiornamento costante delle procedure di sicurezza e del ruolo attivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), figura chiave nella promozione di un ambiente di lavoro sicuro e salubre.

La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori non è solo un obbligo legale, ma un imperativo etico che riflette il valore della persona umana e il rispetto della dignità del lavoro.