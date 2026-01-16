Iran, attacco alla Mezzaluna Rossa: allarme per gli operatori umanitari

cityfood
cityeventi
sabato 17 Gennaio 2026
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -

trento cronaca

Renzo Caramaschi Cittadino dell’Anno: un leader autentico e resiliente.

Redazione Aosta -
Questa sera, nel cuore pulsante della comunità cittadina, si è celebrato un riconoscimento speciale: il titolo di Cittadino dell'Anno conferito a Renzo...

Tragico incidente a Ischgl: un turista muore sotto una slavina

Un tragico evento ha scosso l'affascinante località sciistica di Ischgl, nel cuore del Tirolo austriaco: una slavina, rimasta inosservata per oltre un giorno dal...
Trento
nubi sparse
3.6 ° C
4.4 °
3.4 °
84 %
0.5kmh
38 %
Sab
9 °
Dom
8 °
Lun
9 °
Mar
9 °
Mer
3 °
Trento Cronaca

Vettori, ex esponente di Fratelli d’Italia, indagine per maltrattamenti.

La vicenda che coinvolge Carlo Vettori, ex presidente del consiglio comunale di Bolzano e figura di spicco in Fratelli d'Italia, si configura come un caso emblematico che solleva interrogativi complessi sulla dinamica familiare, il potere istituzionale e le implicazioni...
Trento Cronaca

Renzo Caramaschi Cittadino dell’Anno: un leader autentico e resiliente.

Questa sera, nel cuore pulsante della comunità cittadina, si è celebrato un riconoscimento speciale: il titolo di Cittadino dell'Anno conferito a Renzo Caramaschi, figura emblematica del panorama amministrativo locale. La cerimonia, tenutasi nella storica sede di Piazza Municipio, ha...
Trento Politica

Sanità Trentino: Sistema al collasso, polemiche e richieste di cambio

0
La crisi che attanaglia il sistema sanitario trentino si acuisce, manifestandosi in un intreccio complesso di inefficienze gestionali, guasti tecnologici e crescenti disagi per i...
- Pubblicità -

Bolzano: Approvata mozione contro l’antisemitismo e sostegno alla comunità ebraica.

Redazione Aosta -
Il Consiglio Provinciale di Bolzano ha recentemente approvato un pacchetto di misure che riflettono un impegno concreto verso la salvaguardia dei valori...

Educazione affettiva a scuola: sostegno dalla Commissione Provinciale

La Commissione Provinciale per le Pari Opportunità tra Donna e Uomo esprime pieno sostegno all'iniziativa popolare volta a introdurre un percorso strutturato di educazione...
Trento Cronaca

Iran, attacco alla Mezzaluna Rossa: allarme per gli operatori umanitari

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Le recenti e dolorose notizie dall’Iran gettano un’ombra pesante, amplificate dalla frammentarietà delle informazioni disponibili e dalla conseguente incertezza che ne deriva.

La tragica perdita di Amir Ali Latifi, stimato membro dello staff della Mezzaluna Rossa Iraniana, e le ferite riportate da altri cinque colleghi durante il servizio nella provincia di Gillan, rappresentano un macigno per l’intera comunità umanitaria.

Come ha sottolineato il Presidente della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro, questi eventi non sono semplici episodi isolati, ma segnali preoccupanti di una deriva pericolosa nel rispetto del diritto internazionale umanitario.

La Mezzaluna Rossa Iraniana, come la Croce Rossa Italiana e il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR), si trova a operare in un contesto sempre più complesso e rischioso, spesso in aree teatro di conflitti armati o di disordini civili.
Il prezzo pagato da queste organizzazioni, con vite umane spezzate e feriti, è un monito severo e inaccettabile.

La perdita di personale del CICR, in particolare, evidenzia la crescente vulnerabilità di chi si dedica all’assistenza dei più vulnerabili.

È fondamentale ribadire un principio cardine: gli operatori umanitari, i medici, i soccorritori, non sono belligeranti.

La loro missione è quella di alleviare la sofferenza, di fornire aiuto a chi ne ha bisogno, prescindendo da qualsiasi affiliazione politica o militare.
Questa funzione essenziale è sancita da 161 anni di Convenzioni di Ginevra, un quadro giuridico internazionale che dovrebbe garantire la loro protezione e il libero svolgimento delle loro attività.

L’attuale situazione globale, segnata da conflitti prolungati e da un crescente disprezzo per le norme del diritto umanitario, rischia di erodere questo principio fondamentale.

L’attacco contro infrastrutture civili, come scuole, monumenti, ospedali e centrali elettriche, come tragicamente accaduto tra Ucraina e Russia, con conseguente privazione di servizi essenziali a intere città, costituisce una violazione grave e inaccettabile del diritto bellico.

La Croce Rossa chiede con forza di poter continuare a svolgere il suo ruolo, un ruolo che per decenni è stato considerato un dato di fatto, un’attività garantita.
Tuttavia, in diverse aree del mondo, le organizzazioni umanitarie si trovano ad affrontare ostacoli crescenti, limitazioni ingiustificate e attacchi diretti.
La protezione degli operatori umanitari e il rispetto delle norme del diritto internazionale umanitario non sono solo un imperativo morale, ma anche una condizione essenziale per garantire l’accesso all’aiuto per le popolazioni in difficoltà.

Il silenzio e l’inerzia di fronte a queste violazioni non sono un’opzione percorribile.

- pubblicità -
- Pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap