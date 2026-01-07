Luce spenta, scoperta droga: arrestati due spacciatori a Trento.

cityfood
cityeventi
giovedì 8 Gennaio 2026
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -

trento cronaca

Tragedia in Val di Non: Incidente Grave a Predaia, Persona Ricoverata

Redazione Aosta -
Un drammatico evento ha scosso la quiete della Valle di Non nel tardo pomeriggio di oggi, attorno alle 15:20, nel territorio comunale...

Tragedia sulle piste trentine: due bambini coinvolti in gravi incidenti

La giornata sulle piste trentine si è aperta con un manto di preoccupazione, segnata da una serie di incidenti che hanno coinvolto sia giovani...
Trento
cielo sereno
-5.7 ° C
-1.3 °
-6.6 °
61 %
0.5kmh
0 %
Gio
3 °
Ven
2 °
Sab
6 °
Dom
6 °
Lun
3 °
Trento Cronaca

Abuso su neonato su TikTok: shock, processo in Corte d’Assise.

La vicenda, di inaudita gravità e portata transnazionale, solleva interrogativi profondi sul degrado morale e sulla pervasività dei social media come vettore di abusi indicibili. L'uomo, un trentacinquenne residente in Alto Adige, si è reso protagonista di un atto...
Trento Cronaca

Tragedia in Val di Non: Incidente Grave a Predaia, Persona Ricoverata

Un drammatico evento ha scosso la quiete della Valle di Non nel tardo pomeriggio di oggi, attorno alle 15:20, nel territorio comunale di Predaia. Un incidente stradale, la cui dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte delle...
Trento Politica

Nuovo Prefetto in Alto Adige: Continuità e Rispetto del Territorio

0
Assumo con profonda consapevolezza la complessità e la delicatezza del ruolo che mi è stato affidato, in questo territorio storico e culturalmente denso come la...
- Pubblicità -

Terzo mandato: la Corte Costituzionale frena l’autonomia provinciale

Redazione Aosta -
La sentenza della Corte Costituzionale odierna getta luce su un principio cardine del nostro ordinamento, il divieto del terzo mandato consecutivo, che...

Bolzano: Rilancio del Centro Pace, sfida al dialogo e all’inclusione.

Il futuro del Centro per la Pace di Bolzano si configura come una sfida strategica per l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Claudio Corrarati, che...
Trento Cronaca

Luce spenta, scoperta droga: arrestati due spacciatori a Trento.

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Un difetto apparentemente banale, una luce posteriore spenta, ha innescato un’operazione che ha portato all’arresto di due individui e alla scoperta di una consistente quantità di stupefacenti, svelando un’attività di spaccio in corso.

L’intervento dei Carabinieri del Radiomobile di Trento, inizialmente scaturito da una semplice verifica stradale, ha messo in luce un quadro ben più complesso e allarmante.

La coppia, composta da un cittadino tunisino di 24 anni e un uomo italiano di 43, è stata fermata lungo la statale 12, in direzione di Trento, mentre il loro veicolo procedeva in modo erraticamente nervoso, manifestando un pericoloso comportamento con invasioni di corsia.
Il conducente, oltre a essere risultato non in regola con la patente di guida, presentava, unitamente al passeggero, un marcato stato di agitazione, un’evidente anomalia che ha immediatamente insospettito i militari.

L’incoerenza nelle risposte e il turbamento ingiustificato hanno convinto i Carabinieri ad approfondire le indagini, estendendo il controllo oltre la semplice verifica dei documenti.

La perquisizione iniziale ha rivelato la presenza di due coltelli, uno con una lama di 23 centimetri e l’altro di 15, e una sigaretta parzialmente consumata contenente hashish e tabacco, elementi che hanno ulteriormente incrementato il livello di sospetto.
La successiva estensione delle perquisizioni, comprendendo sia i soggetti coinvolti che il veicolo, ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti.
Sono stati rinvenuti oltre due etti e mezzo di cocaina, una sostanza il cui valore commerciale stimato supera i 20.000 euro.

Parte della cocaina era già stata preparata per la vendita, suddivisa e confezionata in dosi pronte per la distribuzione, sigillate in bustine di nylon. A completare il bottino, 3,5 grammi di hashish, una pastiglia di ecstasy, due bilancini di precisione, strumenti essenziali per la pesatura e il confezionamento delle dosi, e contanti per un ammontare di oltre 200 euro, presumibilmente proventi dell’attività illecita.

Oltre all’arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, i due uomini dovranno rispondere anche di porto di oggetti atti ad offendere, in riferimento al possesso dei due coltelli.

L’episodio, partito da un banale guasto alla luce posteriore, ha portato a una svolta significativa nella lotta al traffico di droga, consentendo alle autorità di disarticolare una potenziale rete di spaccio e sottraendo alla circolazione una quantità considerevole di sostanze stupefacenti pericolose.

L’azione dei Carabinieri sottolinea l’importanza di una vigilanza costante e di un approccio proattivo per garantire la sicurezza della comunità.

- pubblicità -
- Pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap