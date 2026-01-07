Luce spenta, scoperta droga: arrestati due spacciatori a Trento.

Un difetto apparentemente banale, una luce posteriore spenta, ha innescato un’operazione che ha portato all’arresto di due individui e alla scoperta di una consistente quantità di stupefacenti, svelando un’attività di spaccio in corso.

L’intervento dei Carabinieri del Radiomobile di Trento, inizialmente scaturito da una semplice verifica stradale, ha messo in luce un quadro ben più complesso e allarmante.

La coppia, composta da un cittadino tunisino di 24 anni e un uomo italiano di 43, è stata fermata lungo la statale 12, in direzione di Trento, mentre il loro veicolo procedeva in modo erraticamente nervoso, manifestando un pericoloso comportamento con invasioni di corsia.

Il conducente, oltre a essere risultato non in regola con la patente di guida, presentava, unitamente al passeggero, un marcato stato di agitazione, un’evidente anomalia che ha immediatamente insospettito i militari.

L’incoerenza nelle risposte e il turbamento ingiustificato hanno convinto i Carabinieri ad approfondire le indagini, estendendo il controllo oltre la semplice verifica dei documenti.

La perquisizione iniziale ha rivelato la presenza di due coltelli, uno con una lama di 23 centimetri e l’altro di 15, e una sigaretta parzialmente consumata contenente hashish e tabacco, elementi che hanno ulteriormente incrementato il livello di sospetto.

La successiva estensione delle perquisizioni, comprendendo sia i soggetti coinvolti che il veicolo, ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti.

Sono stati rinvenuti oltre due etti e mezzo di cocaina, una sostanza il cui valore commerciale stimato supera i 20.000 euro.

Parte della cocaina era già stata preparata per la vendita, suddivisa e confezionata in dosi pronte per la distribuzione, sigillate in bustine di nylon. A completare il bottino, 3,5 grammi di hashish, una pastiglia di ecstasy, due bilancini di precisione, strumenti essenziali per la pesatura e il confezionamento delle dosi, e contanti per un ammontare di oltre 200 euro, presumibilmente proventi dell’attività illecita.

Oltre all’arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, i due uomini dovranno rispondere anche di porto di oggetti atti ad offendere, in riferimento al possesso dei due coltelli.

L’episodio, partito da un banale guasto alla luce posteriore, ha portato a una svolta significativa nella lotta al traffico di droga, consentendo alle autorità di disarticolare una potenziale rete di spaccio e sottraendo alla circolazione una quantità considerevole di sostanze stupefacenti pericolose.

L’azione dei Carabinieri sottolinea l’importanza di una vigilanza costante e di un approccio proattivo per garantire la sicurezza della comunità.