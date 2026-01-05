cityfood
martedì 6 Gennaio 2026
trento cronaca

Tragedia sul Brento: base jumper viennese perde la vita

Redazione Aosta
La tragedia del Monte Brento ha spezzato la vita di un base jumper viennese questa mattina, in un sinistro evento che mette...

Fernanda a 99 anni: una famiglia, quattro generazioni e un amore infinito.

Il 26 dicembre ha segnato un traguardo straordinario per Fernanda Tomasi, una figura esemplare che incarna la resilienza e la ricchezza di una vita...
Trento Cronaca

Truffa Trentino: Allarme SMS Falsi del Cup, Attenti!

L'incremento dei tentativi di frode che colpiscono la popolazione trentina ha determinato un rafforzamento della vigilanza da parte dell'Assessorato Provinciale alla Sanità e dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata del Trentino (Azienda Sanitaria Integrata, Apss), che ha riaffermato l'importanza di una...
Trento Cronaca

Tragedia sul Brento: base jumper viennese perde la vita

La tragedia del Monte Brento ha spezzato la vita di un base jumper viennese questa mattina, in un sinistro evento che mette in luce i rischi estremi insiti in questa disciplina. L’uomo, esperto praticante, si è lanciato dalla celebre...
Trento Politica

Terzo mandato: la Corte Costituzionale frena l'autonomia provinciale

0
La sentenza della Corte Costituzionale odierna getta luce su un principio cardine del nostro ordinamento, il divieto del terzo mandato consecutivo, che si rivela un...
Bolzano: Rilancio del Centro Pace, sfida al dialogo e all'inclusione.

Redazione Aosta
Il futuro del Centro per la Pace di Bolzano si configura come una sfida strategica per l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Claudio...

Kompatscher: Eredità, Autonomia e Sfide per l'Alto Adige

L'eredità di un governato: visione, resilienza e futuro per l'Alto AdigeIl percorso di Arno Kompatscher alla guida della Provincia autonoma di Bolzano si appresta...
Trento Cronaca

Ondata di freddo in Austria: temperature sottozero record

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Un’eccezionale irruzione di aria polare, originaria delle regioni artiche, ha investito l’Austria, generando un’ondata di freddo di intensità notevole e interessando ampie aree del paese.

I dati raccolti da Geosphere Austria rivelano che le regioni più colpite si sono concentrate nel Mühlviertel, nel Waldviertel e nell’Außerfern tirolese, aree tradizionalmente esposte a condizioni climatiche più rigide per la loro posizione geografica e l’influenza di correnti d’aria provenienti dal nord.

La stazione meteorologica di Liebenau-Gugu, situata a Freistadt nel Mühlviertel, ha registrato la temperatura più bassa, con un vertiginoso -25,7 gradi Celsius.

Un valore quasi equiparabile è stato rilevato a Schwarzau, nel comune di Moorbad Harbach, dove il termometro ha indicato -24,3 gradi.
Queste cifre, ben al di sotto della media stagionale, testimoniano la portata dell’irruzione di freddo, esacerbata dalla particolare conformazione orografica del territorio, che favorisce il ristagno dell’aria fredda in valli e conche.

Il Tirolo, notoriamente una regione alpina con climi spesso aspri, non è stato risparmiato, con localizzazioni come Tannheim (-22,4 °C) ed Ehrwald (-20,2 °C) che hanno subito temperature estreme.

Anche il Vorarlberg, con Lech am Arlberg che ha toccato i -20,3 °C, e il Salisburghese, con St.

Michael im Lungau a -20,2 °C, hanno sperimentato condizioni climatiche ben al di sotto della norma.

La localizzazione di St.

Jakob in Defereggen, nel Tirolo Orientale, ha visto la temperatura scendere a una critica soglia dei -20 °C, sottolineando la diffusa natura dell’evento.

Sebbene queste temperature siano significativamente basse, esse non hanno ancora raggiunto i record storici nazionali.

Il valore più basso mai registrato in una zona abitata risale all’11 febbraio 1929, quando a Zwettl furono misurati -36,6 gradi Celsius, un’esperienza climatica decisamente più intensa rispetto a quella attuale.
Tale evento storico, legato a particolari configurazioni sinottiche e alla persistenza di condizioni antartiche, serve da punto di riferimento per comprendere l’eccezionalità del freddo odierno.

Gli esperti del settore prevedono che le temperature basse persisteranno anche nei prossimi giorni, suggerendo un’ampia e prolungata influenza dell’aria polare.

La stabilità di questa massa d’aria fredda, unita all’assenza di perturbazioni significative, potrebbe portare a condizioni invernali particolarmente rigide e a potenziali impatti sulla vita quotidiana, sull’agricoltura e sugli ecosistemi alpini.
L’attenzione resta quindi focalizzata sull’evoluzione delle condizioni meteorologiche e sulla possibilità di nuovi record di freddo nelle prossime ore.

