PFAS in Trentino: Avviata la ricerca Itinere sulla popolazione

cityfood
cityeventi
mercoledì 14 Gennaio 2026
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -

trento cronaca

Val di Sole: Formazione, Inclusione e Solidarietà a Tavola

Redazione Aosta -
Nel cuore della Val di Sole, un'iniziativa innovativa e profondamente umana intreccia formazione professionale, inclusione sociale e solidarietà: una sinergia virtuosa nata...

Freddo a scuola: Trentino, emergenza edifici e impianti

La recente ondata di freddo ha amplificato una problematica strutturale che affligge il sistema scolastico trentino: la precaria condizione degli edifici e degli impianti....
Trento
cielo coperto
7.5 ° C
8 °
6.5 °
65 %
3.1kmh
95 %
Mer
8 °
Gio
8 °
Ven
9 °
Sab
6 °
Dom
7 °
Trento Cronaca

Trento, arrestato ladro: la prontezza dei cittadini chiave

Nella città di Trento, un episodio di allarme e riaffermazione dell'azione di polizia ha portato all'arresto di un individuo già noto alle autorità, accusato di furto in abitazione aggravato. L'evento, sviluppatosi nel cuore del centro urbano, è stato innescato...
Trento Cronaca

Val di Sole: Formazione, Inclusione e Solidarietà a Tavola

Nel cuore della Val di Sole, un'iniziativa innovativa e profondamente umana intreccia formazione professionale, inclusione sociale e solidarietà: una sinergia virtuosa nata dalla collaborazione tra il Centro di Formazione Professionale Enaip di Ossana e Casa Sebastiano, centro specialistico dedicato...
Trento Politica

Trento: Presidio a sostegno del popolo iraniano, un grido di libertà.

0
Un grido di solidarietà risuona nel cuore di Trento: Fratelli d'Italia e Gioventù Nazionale del Trentino hanno animato un significativo presidio in Piazza Dante, un...
- Pubblicità -

Addio Roland Riz: un architetto dell’Autonomia altoatesina.

Redazione Aosta -
La scomparsa di Roland Riz lascia un vuoto significativo nel panorama politico e istituzionale dell'Alto Adige, come testimonia il cordoglio espresso dal...

Addio Roland Riz: l’Alto Adige piange un gigante della politica.

La comunità altoatesina piange la scomparsa di Roland Riz, figura cardine della politica e del diritto sudtirolese, scomparso all'età di 98 anni. La notizia,...
Trento Cronaca

PFAS in Trentino: Avviata la ricerca Itinere sulla popolazione

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Il passaggio all’implementazione delle nuove normative europee sull’armonizzazione del monitoraggio delle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) nell’acqua potabile ha innescato un’azione concreta da parte dell’Asuit, la struttura sanitaria provinciale del Trentino.

Quest’ultima ha annunciato il completamento della prima fase di un ambizioso studio biologico, denominato Itinere, coinvolgendo un campione rappresentativo di 97 cittadini trentini di età compresa tra i 18 e i 39 anni.

Questo progetto non è un’iniziativa isolata, ma si inserisce in un quadro più ampio di ricerca collaborativa.

È infatti un’estensione sul territorio provinciale dello studio nazionale sui contaminanti ambientali, coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS).
Il progetto si articola all’interno del programma europeo Parc, un’iniziativa di biomonitoraggio umano che mira a definire valori di riferimento per una vasta gamma di inquinanti ambientali.

La sua finalità principale va oltre la mera quantificazione della presenza di sostanze chimiche: si propone di costruire una base di dati robusta e comparabile a livello territoriale, essenziale per identificare gruppi di popolazione particolarmente vulnerabili e per valutare l’efficacia delle politiche di mitigazione dell’inquinamento.
La scelta del campione è strategicamente rilevante.
La popolazione residente nell’area di Trento Nord, in prossimità del tracciato del bypass ferroviario – un’area storicamente soggetta a preoccupazioni ambientali – rappresenta un focus specifico del monitoraggio.
L’Asuit ha selezionato 46 partecipanti residenti a Trento e 51 a Villa Lagarina, attraverso una procedura basata sui registri anagrafici comunali.

La raccolta dei dati biologici ha incluso prelievi di sangue, cruciali per la rilevazione di una vasta gamma di contaminanti di interesse sanitario, che spaziano dai bisfenoli ai diossicini, dai ftalati ai metalli pesanti, dai pesticidi alle PFAS stesse.
Parallelamente alla raccolta dei campioni biologici, è stato somministrato un questionario dettagliato sullo stile di vita dei partecipanti.
Questo aspetto è fondamentale per contestualizzare i risultati analitici, tenendo conto di fattori comportamentali e ambientali che possono influenzare l’esposizione a sostanze chimiche.

L’indagine è ora entrata nella fase cruciale di analisi dei campioni e valutazione dei risultati, affidata all’expertise dell’Istituto Superiore di Sanità.
L’elaborazione dei dati richiederà tempo e competenze specialistiche.
Si prevede che i risultati complessivi, aggregati e anonimizzati, saranno resi pubblici entro la fine del 2027, contribuendo a una comprensione più approfondita del quadro di contaminazione ambientale nel Trentino e fornendo informazioni preziose per orientare le politiche di tutela della salute pubblica.

Contemporaneamente, i singoli partecipanti, che ne faranno richiesta, riceveranno comunicazione riservata dei risultati individuali, consentendo loro di adottare misure preventive e di monitorare la propria salute.
L’iniziativa Itinere rappresenta un impegno concreto e trasparente verso la protezione della salute dei cittadini trentini, in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e di benessere sociale.

- pubblicità -
- Pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap