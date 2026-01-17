cityfood
domenica 18 Gennaio 2026
trento cronaca

Trento Cronaca

Trento Cronaca

Sarca inquinato: allarme ambientale nella Val Rendena

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Un allarme urgente si leva dalla Val Rendena, dove l’associazione Bearsandothers ha diffuso immagini impattanti che documentano un persistente e grave inquinamento ambientale.
Le riprese, girate il 17 gennaio, mostrano un deflusso continuo di liquami e letame che si riversano nel fiume Sarca, con conseguenze potenzialmente devastanti per l’intero ecosistema.

Le segnalazioni iniziali, giunte alcune settimane prima da parte delle guardie ecozoofile, avevano già evidenziato la problematica nei boschi di Sant’Antonio di Mavignola, nel territorio di Pinzolo.
Pur in seguito alla sottoscrizione di un’ordinanza sindacale che imponeva il ripristino della situazione da parte della ditta responsabile, l’inquinamento, come dimostrano le nuove immagini, non solo è proseguito, ma ha mantenuto un’intensità preoccupante.

Il Sarca, fiume vitale per la valle, ora convoglia questo carico contaminante verso il lago di Garda, trascinando con sé ripercussioni dirette sulle numerose trotecolture che lungo il suo corso attingono le acque per la loro attività.

L’impatto su queste attività economiche locali, oltre che sulla biodiversità acquatica, non può essere sottovalutato.
L’associazione Bearsandothers denuncia un quadro inquietante, caratterizzato da una ricorrenza di comportamenti irresponsabili da parte della stessa azienda, all’interno dello stesso comune, un territorio inoltre segnato dalla presenza di un assessore provinciale di rilievo.
Questa persistente reiterazione di comportamenti dannosi solleva interrogativi sulla vigilanza, sulla capacità di applicazione delle normative ambientali e sulla responsabilità delle istituzioni locali.
La situazione non è semplicemente un episodio isolato, ma rivela una più ampia problematica di gestione dei rifiuti zootecnici che necessita di un’indagine approfondita e di interventi correttivi urgenti.
L’associazione esprime profonda preoccupazione per la salute dell’ambiente e invita le autorità competenti a intervenire con tempestività, garantendo il rispetto delle leggi e la tutela del patrimonio naturale della Val Rendena e del lago di Garda.

È imperativo agire per prevenire ulteriori danni e per assicurare un futuro sostenibile per la comunità locale.

