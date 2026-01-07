Tragedia a Crans-Montana: la Provincia di Bolzano esprime cordoglio e invita alla riflessione.

Di fronte a una perdita così gravosa, il ruolo primario delle istituzioni si definisce attraverso l’autentica compassione, l’essenzialità del gesto e una condivisione sentita del dolore che affligge le famiglie e le comunità direttamente coinvolte.

È con profondo cordoglio e sincera partecipazione che esprimo la vicinanza della Provincia di Bolzano alle famiglie delle giovani vittime della tragica scomparsa avvenuta a Crans-Montana, durante i festeggiamenti di Capodanno.

Oltre al lutto, questo evento solleva interrogativi cruciali sul significato dell’educazione e sulla responsabilità che incombe sulla comunità scolastica.

Auspico vivamente che ogni istituto della nostra provincia dedichi un momento di silenzio e di riflessione.

Non si tratta di una mera formalità, ma di un atto simbolico, un gesto semplice ma carico di significato, che testimonia rispetto, partecipazione e la necessità di preservare la memoria di coloro che ci hanno lasciato.

Questo silenzio non sia un epilogo, ma l’inizio di una riflessione più ampia sui valori che ci guidano come individui e come collettività.

La scuola, in particolare, non è solamente un luogo di apprendimento, ma un ecosistema educativo che si articola intorno a relazioni, esperienze condivise e l’acquisizione di principi morali.

In momenti come questo, la scuola è chiamata a incarnare l’umanità, l’assunzione di responsabilità e la solidarietà.

La comunicazione ufficiale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha invitato tutte le istituzioni scolastiche a osservare un minuto di silenzio e di raccoglimento, è un segnale importante e un monito a non dimenticare.

La tragica vicenda ci impone un’analisi più approfondita delle dinamiche sociali che possono condurre a simili eventi.

È fondamentale promuovere un clima di dialogo aperto, incoraggiare l’espressione delle emozioni e fornire agli studenti gli strumenti per affrontare situazioni di crisi e sviluppare un senso critico e consapevole.

Non possiamo limitarci a commemorare le vittime, ma dobbiamo agire per prevenire che simili tragedie si ripetano.

La memoria delle giovani scomparse sia un motore per un futuro più sicuro, giusto e compassionevole.

La scuola, ancora una volta, è chiamata a svolgere un ruolo chiave in questo processo di cambiamento e crescita.