Tragedia a Crans-Montana: la Provincia di Bolzano esprime cordoglio e invita alla riflessione.

cityfood
cityeventi
giovedì 8 Gennaio 2026
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -

trento cronaca

Tragedia in Val di Non: Incidente Grave a Predaia, Persona Ricoverata

Redazione Aosta -
Un drammatico evento ha scosso la quiete della Valle di Non nel tardo pomeriggio di oggi, attorno alle 15:20, nel territorio comunale...

Luce spenta, scoperta droga: arrestati due spacciatori a Trento.

Un difetto apparentemente banale, una luce posteriore spenta, ha innescato un'operazione che ha portato all'arresto di due individui e alla scoperta di una consistente...
Trento
cielo sereno
-5.7 ° C
-1.3 °
-6.6 °
61 %
0.5kmh
0 %
Gio
3 °
Ven
2 °
Sab
6 °
Dom
6 °
Lun
3 °
Trento Cronaca

Abuso su neonato su TikTok: shock, processo in Corte d’Assise.

La vicenda, di inaudita gravità e portata transnazionale, solleva interrogativi profondi sul degrado morale e sulla pervasività dei social media come vettore di abusi indicibili. L'uomo, un trentacinquenne residente in Alto Adige, si è reso protagonista di un atto...
Trento Cronaca

Tragedia in Val di Non: Incidente Grave a Predaia, Persona Ricoverata

Un drammatico evento ha scosso la quiete della Valle di Non nel tardo pomeriggio di oggi, attorno alle 15:20, nel territorio comunale di Predaia. Un incidente stradale, la cui dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte delle...
Trento Politica

Nuovo Prefetto in Alto Adige: Continuità e Rispetto del Territorio

0
Assumo con profonda consapevolezza la complessità e la delicatezza del ruolo che mi è stato affidato, in questo territorio storico e culturalmente denso come la...
- Pubblicità -

Terzo mandato: la Corte Costituzionale frena l’autonomia provinciale

Redazione Aosta -
La sentenza della Corte Costituzionale odierna getta luce su un principio cardine del nostro ordinamento, il divieto del terzo mandato consecutivo, che...

Bolzano: Rilancio del Centro Pace, sfida al dialogo e all’inclusione.

Il futuro del Centro per la Pace di Bolzano si configura come una sfida strategica per l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Claudio Corrarati, che...
Trento Cronaca

Tragedia a Crans-Montana: la Provincia di Bolzano esprime cordoglio e invita alla riflessione.

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Di fronte a una perdita così gravosa, il ruolo primario delle istituzioni si definisce attraverso l’autentica compassione, l’essenzialità del gesto e una condivisione sentita del dolore che affligge le famiglie e le comunità direttamente coinvolte.
È con profondo cordoglio e sincera partecipazione che esprimo la vicinanza della Provincia di Bolzano alle famiglie delle giovani vittime della tragica scomparsa avvenuta a Crans-Montana, durante i festeggiamenti di Capodanno.

Oltre al lutto, questo evento solleva interrogativi cruciali sul significato dell’educazione e sulla responsabilità che incombe sulla comunità scolastica.
Auspico vivamente che ogni istituto della nostra provincia dedichi un momento di silenzio e di riflessione.
Non si tratta di una mera formalità, ma di un atto simbolico, un gesto semplice ma carico di significato, che testimonia rispetto, partecipazione e la necessità di preservare la memoria di coloro che ci hanno lasciato.
Questo silenzio non sia un epilogo, ma l’inizio di una riflessione più ampia sui valori che ci guidano come individui e come collettività.
La scuola, in particolare, non è solamente un luogo di apprendimento, ma un ecosistema educativo che si articola intorno a relazioni, esperienze condivise e l’acquisizione di principi morali.
In momenti come questo, la scuola è chiamata a incarnare l’umanità, l’assunzione di responsabilità e la solidarietà.

La comunicazione ufficiale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha invitato tutte le istituzioni scolastiche a osservare un minuto di silenzio e di raccoglimento, è un segnale importante e un monito a non dimenticare.
La tragica vicenda ci impone un’analisi più approfondita delle dinamiche sociali che possono condurre a simili eventi.
È fondamentale promuovere un clima di dialogo aperto, incoraggiare l’espressione delle emozioni e fornire agli studenti gli strumenti per affrontare situazioni di crisi e sviluppare un senso critico e consapevole.
Non possiamo limitarci a commemorare le vittime, ma dobbiamo agire per prevenire che simili tragedie si ripetano.

La memoria delle giovani scomparse sia un motore per un futuro più sicuro, giusto e compassionevole.
La scuola, ancora una volta, è chiamata a svolgere un ruolo chiave in questo processo di cambiamento e crescita.

- pubblicità -
- Pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap