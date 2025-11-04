Trento, cresce la popolazione straniera: dati e sfide per l’integrazione (2024)

Evoluzione demografica e integrazione nella provincia di Trento: un’analisi del fenomeno migratorio nel 2024Il 31 dicembre 2024, la provincia di Trento registra una popolazione straniera residente pari a 48.359 individui, segnando un incremento del 2,9% rispetto all’anno precedente, che corrisponde a 1.382 nuove presenze.

Questa componente demografica rappresenta l’8,8% della popolazione complessiva provinciale, con un’incidenza particolarmente rilevante nel capoluogo, dove gli stranieri costituiscono l’11,7% della popolazione totale.

I dati, contenuti nel Dossier statistico sull’immigrazione 2025 elaborato dal Centro studi e ricerche Idos, offrono un quadro complesso e in continua evoluzione.

Un aspetto cruciale è la presenza significativa di minori stranieri, che rappresentano il 19,3% della popolazione straniera e il 10,7% della popolazione totale nella stessa fascia d’età, indicando una sfida importante per l’integrazione giovanile e l’accesso all’istruzione.

Parallelamente, la quota di persone in età lavorativa (76,8%) supera di quasi 1.200 unità rispetto al 2023, a differenza dei residenti italiani, suggerendo un potenziale contributo economico significativo, ma anche la necessità di politiche attive per l’inserimento nel mercato del lavoro.

Si osserva inoltre un aumento, seppur contenuto, della popolazione anziana (7%), con una marcata prevalenza femminile, evidenziando un quadro di invecchiamento demografico anche all’interno della comunità straniera.

L’origine geografica della popolazione straniera rivela una prevalenza di cittadini europei (58,7%), in particolare provenienti dai paesi dell’Unione Europea e dell’Europa centro-orientale.

Tuttavia, una quota significativa è rappresentata dai cittadini africani (18,1%), asiatici (16,6%) e americani (6,6%).

La Romania si conferma il principale paese di provenienza (22,2%), seguita da Albania, Pakistan e Marocco, a testimonianza di flussi migratori storici e recenti.

L’anno 2024 ha visto l’acquisizione della cittadinanza italiana da parte di 2.088 stranieri, un dato stabile rispetto all’anno precedente, a indicare un percorso di integrazione che, pur richiedendo tempo, si concretizza.

L’aumento delle nascite di cittadini stranieri (487, contro 458 nel 2023) suggerisce una nuova generazione radicata nel territorio, mentre la diminuzione del numero medio di figli per donna (2,08 contro 2,29 nel 2013) riflette i cambiamenti sociali e culturali in atto.

Un elemento di particolare rilevanza è l’aumento degli stranieri non comunitari in possesso di un regolare permesso di soggiorno (35.366), trainato principalmente dall’incremento dei contratti a termine.

Questo dato, in contrasto con la diminuzione dei permessi di lungo periodo, segnala una maggiore precarietà lavorativa e una sfida per l’accesso a servizi e diritti.

Nel contesto di un dibattito pubblico spesso polarizzato e basato su narrazioni semplicistiche, la disponibilità di dati accurati e analisi approfondite assume un’importanza cruciale.

Come sottolineato da Antonio Trombetta, “non ci si può difendere dalle narrazioni se non si hanno numeri, se non si hanno informazioni, se non si ha consapevolezza”.

L’auspicio è che questo studio possa fornire strumenti per una gestione più razionale e umana del fenomeno migratorio, superando approcci securitari e stigmatizzanti.

Donata Borgonovo Re, a tal proposito, invita a portare i risultati di questo studio “in piazza Dante”, ovvero nel cuore delle decisioni politiche, per promuovere “strade diverse” e più eque per governare il sistema migratorio, abbandonando l’uso improprio del termine “buonismo” a favore di una gestione seria e fondata su dati certi.