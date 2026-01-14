cityfood
giovedì 15 Gennaio 2026
trento cronaca

Strigno, Trentino: Ritrovato morto un uomo, indagini in corso

Redazione Aosta -
La comunità di Strigno, nel Trentino, è scossa dalla scoperta del corpo di Mauro Sbetta, un sessottenne residente in una delle sue...

Castel Ivano in lutto: scoperto il corpo di un uomo, indagini in corso.

La comunità di Castel Ivano, frazione del comune di Strigno in Trentino, è scossa da un drammatico evento: la scoperta del corpo di un...
Trento Cronaca

Incendio a Chiusa: fiamme e fumo scuotono la comunità

Un violento incendio ha scosso la comunità di Chiusa questa mattina, sviluppandosi nella porzione più elevata di un edificio residenziale situato in via Tinne, in prossimità della trafficata strada statale del Brennero. L’evento, segnalato intorno alle ore 10:00, ha...
Trento Cronaca

Strigno, Trentino: Ritrovato morto un uomo, indagini in corso

La comunità di Strigno, nel Trentino, è scossa dalla scoperta del corpo di Mauro Sbetta, un sessottenne residente in una delle sue frazioni. La tragedia, avvenuta nel silenzio di un’abitazione privata, ha immediatamente innescato un’indagine complessa, affidata alla Procura...
Trento Politica

Poste Alto Adige: Approvata mozione per condizioni di lavoro più flessibili.

0
Il Consiglio Provinciale di Bolzano ha approvato una mozione, presentata da Andreas Leiter Reber (Freie Fraktion) e sostenuta da Josef Noggler (SVP), volta a rivedere...
Trento: Presidio a sostegno del popolo iraniano, un grido di libertà.

Redazione Aosta -
Un grido di solidarietà risuona nel cuore di Trento: Fratelli d'Italia e Gioventù Nazionale del Trentino hanno animato un significativo presidio in...

Addio Roland Riz: un architetto dell’Autonomia altoatesina.

La scomparsa di Roland Riz lascia un vuoto significativo nel panorama politico e istituzionale dell'Alto Adige, come testimonia il cordoglio espresso dal Presidente Arno...
Trento Cronaca

Trento: Protesta al Museo, condizioni di lavoro al limite

Redazione Aosta
Redazione Aosta

La prima azione di mobilitazione, animata da una quindicina di lavoratrici e lavoratori, ha scosso il tessuto urbano di Trento, denunciando una condizione di profondo disagio all’interno del Museo Archeologico del Sas e di Villa Orfeo.
L’iniziativa, promossa dalle segreterie della Filcams Cgil (Luigi Bozzato) e della Flai Cgil (Juri Frapporti), ha visto custodi e personale addetto alla biglietteria, dipendenti della società Cla che gestisce i servizi in appalto, convergere in Piazza Italia per rivendicare attenzione e soluzioni concrete da parte della direzione del Centro Santa Chiara e della Soprintendenza dei Beni Culturali.
La protesta non è un evento isolato, ma l’epilogo di un percorso di segnalazioni che risale a dicembre, quando le sigle sindacali avevano già sollevato il problema delle precarie condizioni di lavoro.

Il quadro che emerge è quello di un ambiente lavorativo afflitto da criticità strutturali e di sicurezza che ne compromettono l’agibilità e il benessere dei dipendenti.
Villa Orfeo, in particolare, oggetto di un lungo e complesso restauro, si presenta come un cantiere aperto, dove la fretta di apertura al pubblico ha prevalso sulla necessità di garantire standard minimi di sicurezza e funzionalità.
Le problematiche non si limitano alle sole strutture interne, ma si estendono anche agli spazi esterni, dove un senso di degrado e insicurezza contribuisce a creare un clima di costante preoccupazione.
La risposta delle istituzioni, sia provinciali che comunali, si è finora rivelata deludente.

L’unico intervento concreto, relativo alla riparazione dell’ascensore a Villa Orfeo, appare isolato e insufficiente a risolvere le molteplici criticità sollevate.

L’assenza di comunicazioni da parte degli assessori alla cultura, amaramente commentata dalle sigle sindacali con una velata ironia, suggerisce un atteggiamento di distacco e una difficoltà, se non un’impossibilità, di instaurare un dialogo costruttivo con il personale in appalto, al di là della gravità delle problematiche esposte.

L’intensificarsi della mobilitazione, con un presidio rafforzato dalle condizioni di lavoro che vedono i dipendenti esposti a temperature estreme, testimonia la determinazione dei lavoratori a non rassegnarsi a una situazione inaccettabile.
La protesta non è solo una rivendicazione di migliori condizioni di lavoro, ma anche una denuncia di un sistema che privilegia la gestione per obiettivi a breve termine a discapito della sicurezza, del benessere dei lavoratori e della corretta valorizzazione del patrimonio culturale che questi, quotidianamente, si adoperano a preservare.

L’auspicio è che questo segnale di allarme possa finalmente innescare un confronto serio e costruttivo, volto a garantire un ambiente lavorativo dignitoso e sicuro per tutti.

