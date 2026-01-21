Val Venosta: Guardia di Finanza, pesce senza tracciabilità, salute a rischio.

Un’indagine della Guardia di Finanza in Val Venosta ha portato alla luce un’inaccettabile violazione delle normative sulla sicurezza alimentare e tracciabilità dei prodotti, evidenziando un sistema potenzialmente compromettente la salute pubblica.

L’intervento, originariamente mirato a verificare la corretta gestione dei rapporti di lavoro presso un ristorante locale, si è trasformato in un’operazione di ampio respiro a seguito del rinvenimento di un ingente quantitativo di prodotti ittici – circa 48 chilogrammi – privi delle necessarie informazioni identificative.

L’ispezione ha rivelato la presenza di diverse specie ittiche surgelate, tra cui pesce coltello, salmone, calamari e gamberi, custoditi in confezioni non conformi, in cui mancavano le etichette obbligatorie che ne attestino l’origine, il metodo di produzione e le informazioni nutrizionali.

Questo vuoto informativo compromette seriamente la possibilità di ricostruire la filiera alimentare, rendendo impossibile risalire alla provenienza esatta del pesce e garantire la sua qualità e sicurezza.

Le successive verifiche, condotte con rigore e meticolosità, hanno rivelato una situazione ancora più preoccupante: l’assenza di documentazione amministrativa e contabile che ne giustificasse la commercializzazione.

In particolare, mancava il registro dell’abbattitore, un documento cruciale per monitorare le temperature di conservazione e assicurare l’eliminazione di eventuali contaminanti.

La mancata registrazione di questi dati costituisce una grave irregolarità, in quanto impedisce di valutare il rispetto dei parametri igienico-sanitari previsti dalla normativa.

L’intervento della Guardia di Finanza ha portato al sequestro preventivo dei 47,8 chilogrammi di prodotti ittici, destinati ora alla distruzione per evitare qualsiasi rischio per i consumatori.

Il titolare dell’esercizio commerciale è stato sanzionato amministrativamente, con una sanzione pecuniaria potenzialmente elevata, fino a 4.500 euro.

Al di là della sanzione pecuniaria, l’accertamento di gravi carenze in materia di sicurezza alimentare, in violazione dei principi fondamentali del sistema Haccp (Hazard Analysis and Critical Control Points), ha portato alla segnalazione del ristoratore al Dipartimento di Prevenzione Igiene e Salute degli Alimenti dell’Azienda Sanitaria Locale di Merano.

Tale segnalazione avvierà un’ulteriore approfondimento da parte degli organi competenti, con l’obiettivo di verificare l’effettivo rispetto delle normative e adottare le misure correttive necessarie per garantire la tutela della salute pubblica.

L’episodio solleva interrogativi sull’efficacia dei controlli e sull’importanza di una maggiore sensibilizzazione degli operatori del settore alimentare rispetto alle responsabilità che derivano dalla gestione di prodotti destinati al consumo umano.