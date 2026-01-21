Val Venosta: Guardia di Finanza, pesce senza tracciabilità, salute a rischio.

cityfood
cityeventi
giovedì 22 Gennaio 2026
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -

trento cronaca

Incidente sull’Autostrada del Brennero: Uomo Gravemente Ferito

Redazione Aosta -
Un grave incidente stradale ha interrotto il traffico sull'autostrada del Brennero, in corrispondenza dell'area di Chiusa, generando ripercussioni significative sulla viabilità e...

Trentino: modello virtuoso per la spesa farmaceutica

Trentino: un modello di sostenibilità e accessibilità nella spesa farmaceuticaIl Rapporto sull'uso dei farmaci in Trentino per il 2024 delinea un sistema sanitario provinciale...
Trento
cielo sereno
3.2 ° C
4.3 °
1.8 °
53 %
0.5kmh
4 %
Gio
6 °
Ven
8 °
Sab
9 °
Dom
6 °
Lun
3 °
Trento Cronaca

Trentino, modello nazionale per la gestione dei rifiuti urbani.

Il Trentino si conferma un baluardo nazionale nella gestione integrata dei rifiuti urbani, un modello di sostenibilità che trascende la mera raccolta differenziata. Legambiente, attraverso il "Dossier Comuni Ricicloni Trentino 2025", attesta un livello di virtuosismo ambientale diffuso, con...
Trento Cronaca

Incidente sull’Autostrada del Brennero: Uomo Gravemente Ferito

Un grave incidente stradale ha interrotto il traffico sull'autostrada del Brennero, in corrispondenza dell'area di Chiusa, generando ripercussioni significative sulla viabilità e lasciando un uomo con ferite di seria entità. La dinamica, verificatasi nelle prime ore della mattinata, ha...
Trento Politica

Riforma Autonomia Trentino-Alto Adige: una pietra miliare storica

0
L’approvazione al Senato della riforma dello Statuto Speciale di Autonomia per il Trentino-Alto Adige/Südtirol rappresenta una pietra miliare nel percorso storico di questa regione, un...
- Pubblicità -

Riforma Province Autonome: un nuovo capitolo per l’autonomia differenziata.

Redazione Aosta -
Il dibattito sulla riforma dello Statuto delle Province Autonome di Trento e Bolzano si consolida in un momento cruciale, segnando una tappa...

Riforma Statutaria Trentino-Alto Adige: Approvato al Senato

La riforma statutaria del Trentino-Alto Adige/Südtirol ha compiuto un passo significativo con l'approvazione in secondo grado al Senato della legge costituzionale che ne ridisegna...
Trento Cronaca

Val Venosta: Guardia di Finanza, pesce senza tracciabilità, salute a rischio.

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Un’indagine della Guardia di Finanza in Val Venosta ha portato alla luce un’inaccettabile violazione delle normative sulla sicurezza alimentare e tracciabilità dei prodotti, evidenziando un sistema potenzialmente compromettente la salute pubblica.

L’intervento, originariamente mirato a verificare la corretta gestione dei rapporti di lavoro presso un ristorante locale, si è trasformato in un’operazione di ampio respiro a seguito del rinvenimento di un ingente quantitativo di prodotti ittici – circa 48 chilogrammi – privi delle necessarie informazioni identificative.

L’ispezione ha rivelato la presenza di diverse specie ittiche surgelate, tra cui pesce coltello, salmone, calamari e gamberi, custoditi in confezioni non conformi, in cui mancavano le etichette obbligatorie che ne attestino l’origine, il metodo di produzione e le informazioni nutrizionali.

Questo vuoto informativo compromette seriamente la possibilità di ricostruire la filiera alimentare, rendendo impossibile risalire alla provenienza esatta del pesce e garantire la sua qualità e sicurezza.

Le successive verifiche, condotte con rigore e meticolosità, hanno rivelato una situazione ancora più preoccupante: l’assenza di documentazione amministrativa e contabile che ne giustificasse la commercializzazione.
In particolare, mancava il registro dell’abbattitore, un documento cruciale per monitorare le temperature di conservazione e assicurare l’eliminazione di eventuali contaminanti.
La mancata registrazione di questi dati costituisce una grave irregolarità, in quanto impedisce di valutare il rispetto dei parametri igienico-sanitari previsti dalla normativa.

L’intervento della Guardia di Finanza ha portato al sequestro preventivo dei 47,8 chilogrammi di prodotti ittici, destinati ora alla distruzione per evitare qualsiasi rischio per i consumatori.

Il titolare dell’esercizio commerciale è stato sanzionato amministrativamente, con una sanzione pecuniaria potenzialmente elevata, fino a 4.500 euro.

Al di là della sanzione pecuniaria, l’accertamento di gravi carenze in materia di sicurezza alimentare, in violazione dei principi fondamentali del sistema Haccp (Hazard Analysis and Critical Control Points), ha portato alla segnalazione del ristoratore al Dipartimento di Prevenzione Igiene e Salute degli Alimenti dell’Azienda Sanitaria Locale di Merano.

Tale segnalazione avvierà un’ulteriore approfondimento da parte degli organi competenti, con l’obiettivo di verificare l’effettivo rispetto delle normative e adottare le misure correttive necessarie per garantire la tutela della salute pubblica.

L’episodio solleva interrogativi sull’efficacia dei controlli e sull’importanza di una maggiore sensibilizzazione degli operatori del settore alimentare rispetto alle responsabilità che derivano dalla gestione di prodotti destinati al consumo umano.

- pubblicità -
- Pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap