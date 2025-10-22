Valsugana, guida ubriaca: tasso alcolemico choc e patente sospesa

Nella notte, l’ennesima irresponsabilità ha scosso la quiete di una cittadina trentina.

Un uomo di 40 anni, cittadino marocchino e residente in Bassa Valsugana, ha messo a serio rischio l’incolumità di pedoni e la sicurezza stradale, manifestando un tasso alcolemico allarmante durante una perlustrazione notturna.

L’intervento dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Borgo Valsugana è stato cruciale per evitare potenziali tragedie.

Il controllo, effettuato in seguito a una segnalazione di guida anomala, ha rivelato un livello di alcol nel sangue pari a 2,76 grammi per litro, una concentrazione ben superiore al limite legale.

Tale valore, come previsto dal Codice della Strada, comporta l’immediata sospensione della patente di guida.

L’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e, parallelamente, sanzionato amministrativamente per la circolazione con una patente estera non convertita, una violazione significativa considerando la sua residenza in Italia da oltre un anno.

Questa circostanza solleva interrogativi sulla corretta applicazione delle normative in materia di riconoscimento delle patenti straniere e sulla verifica della loro validità sul territorio nazionale.

L’episodio, purtroppo, non è isolato.

I Carabinieri della Compagnia di Borgo Valsugana hanno registrato, solo nel mese di ottobre, ben nove denunce per guida sotto l’influenza dell’alcool.

Questi dati confermano come il contrasto a questo fenomeno pericoloso rappresenti una priorità assoluta nelle attività di controllo del territorio.

Le operazioni, intensificate durante le ore notturne e nei fine settimana, momenti in cui la probabilità di comportamenti imprudenti aumenta esponenzialmente, mirano a tutelare la sicurezza pubblica e a sensibilizzare i cittadini sull’importanza di una guida responsabile.

L’incremento dei controlli non si limita all’applicazione rigorosa delle sanzioni, ma include anche iniziative di prevenzione e sensibilizzazione volte a promuovere una cultura della sicurezza stradale e a ridurre il rischio di incidenti causati dall’uso di alcol e altre sostanze.

La collaborazione tra le forze dell’ordine, le istituzioni locali e le associazioni di volontariato si rivela fondamentale per raggiungere risultati duraturi e per creare un ambiente più sicuro per tutti.

L’episodio sottolinea la necessità di un’analisi più approfondita delle cause che portano a queste irresponsabilità, che spesso sono legate a fattori sociali, economici e culturali, e di interventi mirati per affrontarle in modo efficace.