Vettori, ex esponente di Fratelli d’Italia, indagine per maltrattamenti.

cityfood
cityeventi
lunedì 19 Gennaio 2026
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -

trento cronaca

Crisi Sanitaria Trentina: Collasso Informatico e Richiesta di Cambiamento

Redazione Aosta -
La crisi che attanaglia il sistema sanitario trentino si intensifica, alimentata da un collasso informatico che ne ha compromesso l’efficienza e, soprattutto,...

Sarca inquinato: allarme ambientale nella Val Rendena

Un allarme urgente si leva dalla Val Rendena, dove l'associazione Bearsandothers ha diffuso immagini impattanti che documentano un persistente e grave inquinamento ambientale. Le...
Trento
cielo coperto
6.5 ° C
7.9 °
5.6 °
75 %
1.8kmh
99 %
Lun
10 °
Mar
9 °
Mer
7 °
Gio
6 °
Ven
4 °
Trento Cronaca

Strigno: Arrestato marocchino per la morte di un pensionato.

La comunità di Strigno, in Trentino, è scossa da un evento tragico che ha portato all'arresto di Khalid Mamdouh, cittadino marocchino di 41 anni, sospettato di essere responsabile della morte di Mauro Sbetta, un pensionato di 68 anni. La...
Trento Cronaca

Crisi Sanitaria Trentina: Collasso Informatico e Richiesta di Cambiamento

La crisi che attanaglia il sistema sanitario trentino si intensifica, alimentata da un collasso informatico che ne ha compromesso l’efficienza e, soprattutto, la credibilità. Mentre l'assessore provinciale alla Sanità, Mario Tonina, si trova in una fase di valutazione ponderata...
Trento Politica

Formazione strategica per gli eletti di Fratelli d’Italia in Trentino Alto Adige

0
Il Trentino Alto Adige è stato teatro di un'iniziativa formativa strategica, promossa dal Dipartimento Formazione Regionale di Fratelli d'Italia, con l'obiettivo di rafforzare le competenze...
- Pubblicità -

Sanità Trentino: Sistema al collasso, polemiche e richieste di cambio

Redazione Aosta -
La crisi che attanaglia il sistema sanitario trentino si acuisce, manifestandosi in un intreccio complesso di inefficienze gestionali, guasti tecnologici e crescenti...

Bolzano: Approvata mozione contro l’antisemitismo e sostegno alla comunità ebraica.

Il Consiglio Provinciale di Bolzano ha recentemente approvato un pacchetto di misure che riflettono un impegno concreto verso la salvaguardia dei valori democratici, la...
Trento Cronaca

Vettori, ex esponente di Fratelli d’Italia, indagine per maltrattamenti.

Redazione Aosta
Redazione Aosta

La vicenda che coinvolge Carlo Vettori, ex presidente del consiglio comunale di Bolzano e figura di spicco in Fratelli d’Italia, si configura come un caso emblematico che solleva interrogativi complessi sulla dinamica familiare, il potere istituzionale e le implicazioni legali derivanti da accuse di maltrattamenti in famiglia.

Al centro dell’indagine, la testimonianza della moglie, ascoltata dal pubblico ministero Graziano Berti, che ha confermato le denunce precedentemente formulate.

La ricostruzione dei fatti, filtrata attraverso il suo legale, l’avvocato David Biasetti, descrive un quadro di tensioni protratte nel tempo, non caratterizzate da una sistematica violenza, ma segnate da ripetute occasioni di conflitto, spesso innescate da gelosie infondate, nonostante un accordo di separazione già in dirittura d’arrivo.

L’impatto della vicenda si amplifica se si considera il percorso politico di Vettori, che ha attraversato diverse formazioni, dalla Lega Nord, passando per un periodo come commissario di Forza Italia, fino all’approdo in Fratelli d’Italia.

Questa traiettoria politica, connotata da spostamenti ideologici e ruoli di responsabilità pubblica, contrasta con le accuse mosse nei suoi confronti, amplificando le ripercussioni mediatiche e la sensibilità dell’opinione pubblica.
L’incidente probatorio, un atto processuale volto a tutelare la delicatezza della situazione, ha permesso alla moglie di esporre le sue ragioni in un contesto protetto, mentre il figlio minore della coppia è stato ascoltato, in qualità di testimone indiretto di una realtà familiare apparentemente compromessa.
La gravità del quadro emerge dalla richiesta di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare, accolta dal giudice, che ha imposto un perimetro di divieti stringenti: divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai familiari, impossibilità di comunicare con i figli e la compagna, e l’applicazione del braccialetto elettronico, un dispositivo che monitora costantemente la posizione del soggetto.
Le difese di Vettori, rappresentate dall’avvocato Gabriele Repetto, contestano fermamente le accuse, definendo la vicenda come una “lite familiare di natura privata, priva di qualsiasi forma di aggressione fisica o violenta”.
La negazione di Vettori stesso, che si dichiara innocente e nega di aver mai alzato “un dito” contro nessuno, non ha però impedito l’applicazione delle misure cautelari, segno della serietà delle accuse e della necessità di tutelare la vittima e i minori coinvolti.

L’episodio solleva interrogativi cruciali sulla convivenza civile, sulla fragilità dei rapporti familiari e sulla necessità di garantire protezione alle vittime di violenza domestica, anche quando si tratta di figure pubbliche con posizioni di potere.
Il braccialetto elettronico, in questo contesto, non è solo un dispositivo di controllo, ma un simbolo tangibile della necessità di un intervento istituzionale per prevenire ulteriori episodi di violenza e per favorire un percorso di responsabilizzazione e, auspicabilmente, di cambiamento.

La vicenda rimane aperta, in attesa di ulteriori sviluppi processuali che potranno fare luce sulla verità dei fatti e sulle responsabilità di ciascuna parte.

- pubblicità -
- Pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap