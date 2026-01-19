cityfood
martedì 20 Gennaio 2026
trento cronaca

Redazione Aosta -
Sanità speciale: costi, natalità e mobilità sotto la lente della Corte dei Conti

L'analisi recente della Corte dei Conti sulla gestione dei servizi sanitari nel biennio 2023-2024 proietta una luce complessa sulle dinamiche economiche e demografiche delle...
Bolzano, controlli intensivi: veicolo sospetto e espulsioni

Nel cuore pulsante di Bolzano, un'intensificazione dei controlli mirati, orchestrati dal Questore Giuseppe Ferrari, ha portato alla luce dinamiche complesse legate alla sicurezza urbana e alla gestione dei flussi migratori. L'operazione, dislocata strategicamente in piazza Erbe e in altre...
Bypass Trento: Interrogazione Parlamentare sui Rischi Ambientali

L'interrogazione parlamentare n. 4-06774, recentemente depositata alla Camera dei Deputati dal deputato del Movimento 5 Stelle Enrico Cappelletti, focalizza l'attenzione su un nodo cruciale legato ai lavori del bypass ferroviario di Trento: la gestione delle terre e delle rocce...
Tonina resta all’Assessore: un mese per risolvere le criticità sanitarie.

0
A seguito di un periodo di profonda analisi, segnato da un'ondata di supporto e incoraggiamento inaspettata e da dialoghi costruttivi con il Presidente della Provincia,...
Forza Italia in Consiglio: Nuova Formazione Politica in Trentino-Alto Adige

Redazione Aosta -
Il Trentino-Alto Adige accoglie una nuova, significativa formazione politica all’interno del Consiglio Regionale: il gruppo di Forza Italia, un’aggiunta che riposiziona dinamicamente...

Pegoraro lascia la Civica: rispetto per la scelta, stabilità a rischio.

La Civica per Bolzano ha espresso il proprio rispetto per la scelta della consigliera Barbara Pegoraro, la quale ha deciso di interrompere il proprio...
Último Helecho: Danza, Musica e Cultura tra Europa e Sud America

Redazione Aosta
Redazione Aosta

La co-produzione *Último Helecho*, frutto della collaborazione artistica tra Nina Laisné, François Chaignaud e Nadia Larcher, si appresta a illuminare il panorama culturale italiano.

L’anteprima nazionale è prevista per settembre al Teatro Zandonai di Rovereto, preludio a un riconoscimento di portata significativa: il prestigioso premio conferito annualmente da Dnaza e Danza, la principale rivista italiana di settore, nel mese di gennaio.

Questo traguardo non è un evento isolato, bensì il culmine di un percorso che ha visto Oriente Occidente, il festival promotore dello spettacolo, affiancarsi a una rete di circa trenta istituzioni culturali europee di primo piano.

I premi DanzaeDanza, da quasi quattro decenni, costituiscono un faro per l’eccellenza, celebrando le produzioni più innovative, gli artisti più talentuosi, le coreografe visionarie, gli interpreti di spicco e i progetti più stimolanti che emergono nel corso di un anno.
La giuria di Dnaza e Danza, con occhio attento e sensibile alle nuove tendenze, ha riconosciuto in *Último Helecho* un’opera di straordinaria originalità.

Non si tratta semplicemente di uno spettacolo di danza, ma di un’esperienza immersiva che fonde armoniosamente diverse discipline artistiche: la danza, ovviamente, ma anche la musica dal vivo, il canto e la narrazione.

La direzione artistica di François Chaignaud e Nadia Larcher, unita all’abilità dei musicisti coinvolti, guida lo spettatore in un itinerario suggestivo, sospeso tra realtà storica, elementi fiabeschi e suggestioni folkloristiche.

*Último Helecho* si configura, dunque, come un ponte culturale tra il continente europeo e il Sud America, un dialogo tra estetiche e tradizioni apparentemente distanti.
L’opera si distingue per la sua capacità di tessere un racconto ammaliante, un intreccio di storie e suggestioni che trascende i confini geografici e culturali, offrendo una riflessione profonda sull’identità, la memoria e la condivisione dell’esperienza umana.
La sua forza risiede nella capacità di superare le barriere artistiche, proponendo un linguaggio universale che parla direttamente al cuore dello spettatore.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

