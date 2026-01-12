Alto Adige: Bivio Globale e Sfida Demografica Urgente

cityfood
martedì 13 Gennaio 2026
trento cronaca

Trento, arrestato per violazione allontanamento: dramma e necessità di supporto

Redazione Aosta -
Nel contesto della crescente preoccupazione per la sicurezza familiare e l'applicazione delle misure di protezione delle vittime di violenza, un episodio recente...

Rinnovata Caserma Cantore: un simbolo di sicurezza e sviluppo in Alta Pusteria

Il 12 gennaio ha segnato una pietra miliare per la comunità di San Candido e per l'intera Alta Val Pusteria con l'inaugurazione ufficiale della...
Trento Cronaca

Oltre i Limiti: L’Innovativa Progetto Beyond Human Potential

L'ambizione di restituire la libertà di movimento a chi l'ha perduta si concretizza nell'inedito progetto "Beyond Human Potential", un'audace sperimentazione medico-sportiva in atto sulle nevi dell'Alpe Cimbra, a Folgaria. Al centro di questa impresa innovativa c'è Michel Roccati, un...
Trento Cronaca

Trento, arrestato per violazione allontanamento: dramma e necessità di supporto

Nel contesto della crescente preoccupazione per la sicurezza familiare e l'applicazione delle misure di protezione delle vittime di violenza, un episodio recente ha visto l'intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Trento. La vicenda, consumatasi domenica 11 gennaio, illustra...
Trento Politica

Addio Roland Riz: un architetto dell’Autonomia altoatesina.

0
La scomparsa di Roland Riz lascia un vuoto significativo nel panorama politico e istituzionale dell'Alto Adige, come testimonia il cordoglio espresso dal Presidente Arno Kompatscher....
Addio Roland Riz: l’Alto Adige piange un gigante della politica.

Redazione Aosta -
La comunità altoatesina piange la scomparsa di Roland Riz, figura cardine della politica e del diritto sudtirolese, scomparso all'età di 98 anni....

Presidenti tirolese, altoatesina e trentina: un’intesa sulle Alpi.

In un contesto di straordinaria suggestione, sulle pendici innevate della Seegrube, sopra Innsbruck, si è svoluto un incontro cruciale tra i presidenti delle assemblee...
Trento Economia

Alto Adige: Bivio Globale e Sfida Demografica Urgente

Redazione Aosta
Redazione Aosta

L’era che stiamo attraversando si presenta come un bivio cruciale, non solo per l’Alto Adige, ma per l’intero panorama globale.

L’analisi degli eventi attuali, a livello locale e internazionale, suggerisce un momento di transizione profonda, un punto nodale che determinerà la traiettoria futura, con implicazioni ben oltre l’orizzonte dei cicli politici convenzionali.

Questa consapevolezza è stata espressa con chiarezza dal presidente di Confindustria Alto Adige, Alexander Rieper, durante il consueto Ricevimento degli Imprenditori.

Rieper ha sottolineato la necessità imperativa di abbracciare una visione a lungo termine, una prospettiva che trascenda i confini generazionali e nazionali, proiettandosi in un futuro che richiede lungimiranza e responsabilità.

La competizione per l’acquisizione di capitale umano qualificato si fa sempre più intensa, e la provincia autonoma si trova ad affrontare una perdita significativa di giovani talenti: quasi mille ogni anno.
Questa emorragia demografica, aggravata dall’invecchiamento della popolazione, si tradurrà, nei prossimi dieci anni, in una carenza di circa 30.000 lavoratori, un dato che impone un’azione immediata e strategica.

La sfida non si limita alla mera sostituzione di personale; richiede un ripensamento radicale del modello di sviluppo.
L’integrazione piena e paritaria delle donne nel mondo del lavoro emerge come un elemento chiave per mitigare questa carenza e, al contempo, promuovere un’economia più equa e resiliente.
L’attuale divario, con un tasso di occupazione femminile inferiore di dieci punti percentuali rispetto a quello maschile, rappresenta una perdita di potenziale inaccettabile.

Politiche mirate a favorire la conciliazione vita-lavoro, l’accesso a opportunità di formazione e l’eliminazione dei pregiudizi di genere si rivelano imprescindibili.

Oltre all’aspetto quantitativo, è fondamentale investire nella qualità del capitale umano.

La formazione continua, l’aggiornamento delle competenze e la promozione di un ambiente lavorativo inclusivo e stimolante sono elementi cruciali per attrarre e trattenere i talenti.

L’innovazione, la digitalizzazione e la sostenibilità devono costituire i pilastri di una crescita economica duratura e competitiva.

In questo contesto complesso e in rapida evoluzione, il dialogo aperto e la comunicazione trasparente si configurano come strumenti indispensabili per costruire un clima di fiducia reciproca tra istituzioni, imprese, lavoratori e cittadini.
Solo attraverso un confronto costruttivo e una visione condivisa sarà possibile affrontare le sfide del futuro e costruire un Alto Adige prospero, inclusivo e sostenibile per le generazioni a venire.
L’urgenza è chiara: l’azione, lungimirante e collaborativa, è d’obbligo.

