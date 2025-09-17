Brennero, abbattuto il diaframma: un simbolo di cooperazione italo-austriaca

L’abbattimento del diaframma del cunicolo esplorativo del progetto Tunnel di Brennero (Bbt) rappresenta un momento cruciale, non solo per la sua rilevanza tecnica, ma anche per il suo profondo significato geopolitico e simbolico.

La cerimonia, che vedrà la partecipazione della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del Cancelliere austriaco Karl Nehammer, sancisce un nuovo capitolo nella cooperazione transfrontaliera, materializzando l’idea di un confine non più definito solo in superficie, ma permeabile anche in profondità, sotto le Alpi.

Il Bbt, un’opera titanica avviata nel 2007 e prevista per il completamento nel 2032, ambisce a rivoluzionare la mobilità in Europa centrale.

La galleria principale, lunga 55 chilometri, si integrerà con l’infrastruttura esistente di Innsbruck, estendendo il sistema viario a 64 chilometri complessivi.

L’importanza del cunicolo esplorativo, ora oggetto di questa significativa fase di avanzamento, risiede nella sua funzione di “occhio” geologico: un tunnel di 6 metri di diametro, scavato a 12 metri al di sotto delle canne principali da 8,1 metri, che ha permesso di raccogliere dati cruciali per la stabilità e la sicurezza delle gallerie principali, mitigando i rischi intrinseci alla geologia alpina.

L’opera, con la sua quota di 794 metri sul livello del mare, ridurrà significativamente il dislivello rispetto al valico attuale, a 1370 metri, con un impatto positivo sulla sostenibilità ambientale del trasporto.

Il progetto, inserito tra le priorità strategiche dell’Unione Europea, si configura come una rete infrastrutturale complessa, con una lunghezza totale di 204 chilometri (ne mancano ancora 26) e un investimento complessivo stimato a 10,5 miliardi di euro.

La sua portata economica e strategica si riflette nella ripartizione dei costi: il 50% è finanziato dall’UE, mentre le rimanenti quote sono sostenute in pari misura da Austria e Italia, sottolineando l’importanza della collaborazione bilaterale.

Il Bbt non è solo una galleria, ma un corridoio multimodale destinato a trasformare il panorama dei trasporti alpini.

La velocità dei treni merci sarà di 120 km/h, mentre i treni passeggeri potranno raggiungere i 250 km/h, riducendo drasticamente i tempi di percorrenza, da un’ora e venti minuti a soli venticinque minuti.

Questo miglioramento radicale dell’efficienza si tradurrà in un aumento del flusso di merci e persone, stimolando la crescita economica delle regioni alpine e facilitando gli scambi culturali tra Italia e Austria.

L’opera, oltre a favorire la mobilità, contribuirà a decongestionare il traffico su strada, riducendo l’impatto ambientale e migliorando la qualità della vita nelle valli alpine.

Il Bbt, dunque, incarna un futuro di connessioni più rapide, efficienti e sostenibili per l’Europa centrale.