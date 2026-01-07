cityfood
giovedì 8 Gennaio 2026
trento cronaca

Tragedia in Val di Non: Incidente Grave a Predaia, Persona Ricoverata

Redazione Aosta -
Un drammatico evento ha scosso la quiete della Valle di Non nel tardo pomeriggio di oggi, attorno alle 15:20, nel territorio comunale...

Luce spenta, scoperta droga: arrestati due spacciatori a Trento.

Un difetto apparentemente banale, una luce posteriore spenta, ha innescato un'operazione che ha portato all'arresto di due individui e alla scoperta di una consistente...
Trento Cronaca

Abuso su neonato su TikTok: shock, processo in Corte d’Assise.

La vicenda, di inaudita gravità e portata transnazionale, solleva interrogativi profondi sul degrado morale e sulla pervasività dei social media come vettore di abusi indicibili. L'uomo, un trentacinquenne residente in Alto Adige, si è reso protagonista di un atto...
Trento Cronaca

Trento Cronaca

Un drammatico evento ha scosso la quiete della Valle di Non nel tardo pomeriggio di oggi, attorno alle 15:20, nel territorio comunale di Predaia. Un incidente stradale, la cui dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte delle...
Trento Politica

Nuovo Prefetto in Alto Adige: Continuità e Rispetto del Territorio

0
Assumo con profonda consapevolezza la complessità e la delicatezza del ruolo che mi è stato affidato, in questo territorio storico e culturalmente denso come la...
Terzo mandato: la Corte Costituzionale frena l’autonomia provinciale

Redazione Aosta -
La sentenza della Corte Costituzionale odierna getta luce su un principio cardine del nostro ordinamento, il divieto del terzo mandato consecutivo, che...

Bolzano: Rilancio del Centro Pace, sfida al dialogo e all’inclusione.

Il futuro del Centro per la Pace di Bolzano si configura come una sfida strategica per l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Claudio Corrarati, che...
Trento Economia

Flotta sotto pressione: Uiltrasporti lancia l’allarme sulla manutenzione

Redazione Aosta
Redazione Aosta

La gestione della flotta di mezzi adibiti al trasporto pubblico locale è al centro di un’allarmante polemica sollevata dal sindacato Uiltrasporti, con il suo segretario Nicola Petrolli che denuncia una strategia gestionale profondamente carente e potenzialmente pericolosa per la sicurezza dei passeggeri e l’efficienza del servizio.

La critica primaria verte su un approccio di risparmio eccessivo che si traduce in una drastica riduzione delle scorte di ricambi e, di fatto, in una svalutazione della manutenzione ordinaria.

Lungi dall’essere una mera questione contabile, questa politica si rivela miope e controproducente, come illustrano casi concreti: un autobus breve sulla linea Rovereto-Noriglio è fermo da inizio settembre in attesa di un componente essenziale, mentre un altro veicolo è rimasto inutilizzato per mesi a causa di ritardi nell’approvvigionamento dei pezzi necessari.

Questi esempi, purtroppo, non sono isolati e riflettono una tendenza preoccupante a privilegiare tagli immediati a discapito della sostenibilità a lungo termine del servizio.

La conseguenza diretta è un progressivo degrado della disponibilità dei mezzi.
Attualmente, cinque autobus brevi si trovano fermi nelle officine di Trento, mentre altri tre sono bloccati a Rovereto.

La situazione è aggravata dal fatto che, su undici autosnodati a Trento, ben otto presentano guasti.

Questa situazione compromette la capacità di garantire un servizio regolare e affidabile, con ripercussioni negative sulla mobilità dei cittadini.
Uiltrasporti esprime profonda preoccupazione per il rischio di un progressivo invecchiamento della flotta, con l’impiego di veicoli obsoleti e, potenzialmente, con un’adeguata inefficienza nei sistemi di climatizzazione, soprattutto in considerazione delle variazioni climatiche sempre più marcate.
Anche la scelta di pneumatici di fascia bassa, acquisiti al minor costo possibile e caratterizzati da un battistrada ridotto, solleva serie questioni di sicurezza, come evidenziato da Petrolli, in particolare in condizioni di pioggia e nella manovra di rotatorie, dove la perdita di aderenza può compromettere la sicurezza del veicolo e dei passeggeri.
La gestione della manutenzione e del rinnovo della flotta non può essere relegata a una mera logica di riduzione dei costi; è imperativo adottare un approccio strategico che tenga conto della sicurezza, dell’affidabilità e della sostenibilità del servizio, garantendo la continuità della mobilità e la tutela della qualità della vita dei cittadini.
Il sindacato sollecita un immediato cambio di rotta, con l’implementazione di politiche di manutenzione preventiva e un piano di rinnovo della flotta che eviti l’utilizzo di mezzi obsoleti e pericolosi.

