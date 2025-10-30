Trentino-Alto Adige: Missione Commerciale per Conquistare il Nord Africa

Espansione Strategica verso il Nord Africa: Una Missione Commerciale per il Trentino-Alto AdigeIn un contesto globale in rapida evoluzione, la capacità di diversificare i mercati di esportazione assume un’importanza strategica cruciale per la resilienza e la crescita delle imprese.

Con questa premessa, una delegazione di aziende associate a Confindustria Alto Adige e Confindustria Trento ha recentemente intrapreso una missione commerciale in Marocco, focalizzata sull’esplorazione e il consolidamento di opportunità nel Nord Africa.

Il Nord Africa si sta rapidamente affermando come un’area di crescente rilevanza per le esportazioni del Trentino-Alto Adige.

L’incremento significativo delle esportazioni negli ultimi anni, con un aumento del 26% tra il 2020 e il 2024 (superando i 159 milioni di euro), testimonia il potenziale inespresso di questa regione.

Il Marocco, in particolare, ha registrato una crescita del 29% nelle esportazioni regionali, raggiungendo i 25 milioni di euro, trainate principalmente dai prodotti dell’industria manifatturiera, un settore chiave per l’economia trentina e altoatesina.

L’iniziativa, orchestrata da Trentino Export in sinergia con le associazioni industriali provinciali, ha visto la partecipazione di otto aziende regionali, rappresentative di diversi settori, tra cui l’edilizia, la metalmeccanica, la distillazione e la progettazione industriale (Atis Srl, Betonform Srl, Eurostandard Spa, Menestrina Srl, Metalife Srl, Monti Trentini Spa, Pichler Projects srl, Roner Spa Distillerie).

La Presidente di Trentino Export e Vice-Presidente di Confindustria Trento, Barbara Fedrizzi, ha sottolineato l’importanza di questa missione, inquadrandola all’interno di un più ampio progetto di supporto all’internazionalizzazione delle PMI 2024-2026.

L’elevata partecipazione delle aziende trentine e altoatesine riflette una crescente collaborazione tra le associazioni industriali delle due province, in linea con gli obiettivi del piano governativo Mattei per l’Africa, un’iniziativa volta a promuovere lo sviluppo economico e la cooperazione con il continente africano.

Il Marocco, con la sua economia dinamica e la sua posizione strategica, si presenta come un hub privilegiato per gli investimenti e il commercio nel Nord Africa, e la missione ha confermato la validità di questa valutazione.

Gli incontri B2B con operatori economici marocchini si sono rivelati particolarmente fruttuosi, e l’apprezzamento dimostrato per i prodotti regionali suggerisce un percorso solido verso una crescita sostenibile.

Il programma della missione, distribuito tra Casablanca e Rabat, ha incluso incontri istituzionali di alto livello.

Oltre a un approfondito quadro dell’economia marocchina, delle prospettive commerciali e degli strumenti a supporto delle esportazioni fornito da Morocco Now, l’agenzia nazionale per la promozione degli investimenti esteri, la delegazione ha potuto confrontarsi con l’Ambasciatore d’Italia e con il Sistema Italia in Marocco presso il Consolato Generale d’Italia a Casablanca.

Un focus specifico è stato dedicato alle normative locali e alle opportunità di finanziamento, essenziali per facilitare l’ingresso e la crescita delle aziende regionali nel mercato marocchino.

La due giorni dedicata agli incontri B2B ha generato oltre 60 appuntamenti personalizzati, a testimonianza dell’impegno a creare partnership strategiche e durature.

L’esito complessivo della missione sottolinea l’importanza di una visione strategica e di un’azione concertata per cogliere le opportunità di crescita nel Nord Africa, rafforzando il ruolo del Trentino-Alto Adige come polo di eccellenza nel panorama industriale italiano.