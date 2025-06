Griessmair al Governo: Svolta in Alto Adige o Compromesso?

L’eventuale ingresso di Roland Griessmair, ex sindaco di Brunico, nel governo Meloni come sottosegretario con delega alle minoranze linguistiche, sta generando un dibattito complesso e potenzialmente trasformativo per la politica altoatesina. La notizia, trapelata dal quotidiano locale Tageszeitung, apre scenari inattesi e solleva interrogativi su equilibri consolidati.L’ipotesi, se confermata, rappresenterebbe una rottura significativa per la Südtiroler Volkspartei (SVP), il partito più longevo del parlamento italiano. Storicamente, la SVP ha mantenuto una posizione di marcata indipendenza dal governo nazionale, rifiutando sistematicamente qualsiasi forma di partecipazione diretta. Questo posizionamento strategico ha permesso al partito di preservare la propria autonomia decisionale e di tutelare gli interessi della comunità altoatesina, agendo come interlocutore privilegiato con Roma. L’ingresso di Griessmair in un governo guidato da Meloni metterebbe in discussione questo modello, aprendo potenzialmente a nuove dinamiche di influenza e responsabilità.Le relazioni personali e il sostegno di figure chiave all’interno del governo, come i ministri Francesco Lollobrigida e Roberto Calderoli, sembrano favorire questa possibilità. Tuttavia, al momento non è stata avanzata una proposta formale, e la Volkspartei si troverebbe a dover valutare attentamente le implicazioni politiche, istituzionali e sociali di un simile incarico. La decisione finale ricadrà sugli organi competenti della SVP, i quali dovranno bilanciare la potenziale opportunità di advocacy diretta con i rischi di compromessi e dipendenza politica.Alessandro Urzì, deputato e leader altoatesino di Fratelli d’Italia, ha espresso apprezzamento per le competenze e la professionalità di Griessmair, pur sottolineando che la decisione spetta al governo e al Presidente del Consiglio. Urzì ha inoltre rimarcato l’impegno del governo Meloni a favore del sistema di autonomia, evidenziando come l’esecutivo abbia dovuto affrontare la delicata revisione del Titolo V della Costituzione, una riforma ereditata dalla precedente amministrazione che ha introdotto elementi di squilibrio nel sistema autonomie. Questa affermazione pone l’attenzione su un tema cruciale: la necessità di un quadro costituzionale equo e funzionale per garantire la piena attuazione delle autonomie speciali. La recente riforma del Titolo V, attualmente in discussione al Parlamento, mira proprio a correggere le distorsioni introdotte in passato e a restituire alle regioni a statuto speciale la piena capacità di esercitare le proprie competenze.L’eventuale nomina di Griessmair, dunque, non può essere considerata isolatamente, ma si colloca all’interno di un contesto più ampio di revisione del sistema autonomie e di ridefinizione dei rapporti tra il governo centrale e le regioni a statuto speciale. La sua presenza in un ruolo di sottosegretario potrebbe rappresentare un’opportunità per promuovere una visione più integrata e inclusiva del sistema autonomie, garantendo al contempo la tutela delle minoranze linguistiche e la preservazione dell’identità culturale altoatesina.