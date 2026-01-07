Nuovo Prefetto in Alto Adige: Continuità e Rispetto del Territorio

cityfood
cityeventi
lunedì 12 Gennaio 2026
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -

trento cronaca

Carabinieri al lavoro: sicurezza potenziata sui mezzi pubblici di Bolzano

Redazione Aosta -
Durante una settimana di intensificati controlli, i Carabinieri del Comando Compagnia di Bolzano hanno concentrato la loro presenza sui principali nodi e...

Interruzione ferroviaria in Trentino per residuo bellico: disagi e sostituzioni con autobus.

Domenica 11 gennaio, tra le ore 9:30 e le 14:30, la rete ferroviaria trentina sarà oggetto di un'interruzione significativa, disposta dal Commissariato del Governo...
Trento
nubi sparse
0.4 ° C
1.9 °
-2.2 °
40 %
0.9kmh
47 %
Lun
2 °
Mar
6 °
Mer
7 °
Gio
7 °
Ven
6 °
Trento Cronaca

Ordigno bellico disinnescato a Rovereto: evacuazione e massima allerta.

La comunità di Rovereto, Trentino, ha assistito a un complesso e delicato intervento di rimozione e disinnesco di un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale, scatenando un'operazione di evacuazione di vasta portata e coinvolgendo un'ampia rete di risorse...
Trento Cronaca

Carabinieri al lavoro: sicurezza potenziata sui mezzi pubblici di Bolzano

Durante una settimana di intensificati controlli, i Carabinieri del Comando Compagnia di Bolzano hanno concentrato la loro presenza sui principali nodi e tratte del sistema di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, implementando una strategia di prevenzione e sicurezza mirata...
Trento Politica

Presidenti tirolese, altoatesina e trentina: un’intesa sulle Alpi.

0
In un contesto di straordinaria suggestione, sulle pendici innevate della Seegrube, sopra Innsbruck, si è svoluto un incontro cruciale tra i presidenti delle assemblee legislative...
- Pubblicità -

Trasporto pubblico a Madonna di Campiglio: più sicurezza e controlli

Redazione Aosta -
Nell'ottica di garantire la sicurezza e la fruibilità del servizio di trasporto pubblico locale nel comprensorio di Madonna di Campiglio e Tione,...

Terzo mandato: la Corte Costituzionale frena l’autonomia provinciale

La sentenza della Corte Costituzionale odierna getta luce su un principio cardine del nostro ordinamento, il divieto del terzo mandato consecutivo, che si rivela...
Trento Politica

Nuovo Prefetto in Alto Adige: Continuità e Rispetto del Territorio

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Assumo con profonda consapevolezza la complessità e la delicatezza del ruolo che mi è stato affidato, in questo territorio storico e culturalmente denso come la provincia di Bolzano.
L’incarico, incarnato oggi, si configura come un punto di convergenza tra l’autonomia locale e l’unità dello Stato, un equilibrio inscritto a chiare lettere nella nostra Costituzione – pilastro fondante della nostra convivenza democratica.

Il mio impegno sarà rivolto a preservare e rafforzare questo equilibrio, comprendendo appieno la specificità di un contesto istituzionale così peculiare.

La mia intenzione primaria è di continuità.

Riconosco il lavoro proficuo e l’alto profilo professionale del prefetto Cusumano, la cui figura ha saputo guadagnarsi la stima e l’apprezzamento della comunità altoatesina.

Il suo approccio, improntato alla mediazione, all’ascolto attivo e alla capacità di sintesi, rappresenta un modello a cui aspirare e che intendo sviluppare ulteriormente.

L’Alto Adige si distingue per un patrimonio naturale di inestimabile valore, ma è soprattutto il tessuto sociale a rappresentare la sua vera ricchezza.

Ho potuto constatare, nel corso del tempo, un forte senso di responsabilità collettiva, una profonda coscienza ambientale e un’etica del lavoro che permea ogni aspetto della vita quotidiana.

L’amore per il territorio, la cura dei dettagli, l’armonia che caratterizza le relazioni interpersonali: questi elementi costituiscono l’identità unica di questa regione.

È mio desiderio che questo spirito di collaborazione e di coesione si rifletta anche nel rapporto tra le istituzioni, creando una rete di supporto reciproco e di crescita condivisa.

La mia passione per la montagna, per i suoi silenzi e le sue sfide, ha sempre influenzato il mio modo di lavorare.
L’immagine della montagna evoca concentrazione, perseveranza e un profondo rispetto per la natura.

Questi principi guideranno il mio operato, orientandomi nella definizione delle priorità e nell’individuazione delle soluzioni più efficaci.

Mi auguro che questa mia visione, plasmata dall’esperienza montana, possa contribuire a navigare le complessità del ruolo che mi è stato affidato con prudenza, saggezza e un costante senso di responsabilità verso la comunità che mi accoglie.

- pubblicità -
- Pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap