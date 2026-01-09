Presidenti tirolese, altoatesina e trentina: un’intesa sulle Alpi.

cityfood
cityeventi
sabato 10 Gennaio 2026
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -

trento cronaca

Bolzano: Avanza la sicurezza idrogeologica, 90% dei Comuni protetti

Redazione Aosta -
L'impegno della Provincia Autonoma di Bolzano nella gestione del rischio idrogeologico e franoso si concretizza nell'avanzamento costante della redazione dei Piani delle...

Aggressione e rapina a Trento: arrestati due marocchini senza fissa dimora

Nella notte tra l'otto e il nove gennaio, un atto di violenza ha scosso la tranquillità di via Verdi a Trento. Un uomo si...
Trento
nubi sparse
1.8 ° C
4.2 °
0.7 °
52 %
0.9kmh
60 %
Sab
5 °
Dom
5 °
Lun
4 °
Mar
4 °
Mer
4 °
Trento Cronaca

Rinnovamento Stazione Trento: Verso il Completamento e Nuovi Servizi

Il complesso progetto di rinnovamento della stazione ferroviaria di Trento, orchestrato da Rete Ferroviaria Italiana (RFI), parte del Gruppo FS Italiane, sta giungendo a una fase cruciale di completamento. L’intervento, gestito con rigorosa aderenza al cronoprogramma stabilito, ha mirato...
Trento Cronaca

Bolzano: Avanza la sicurezza idrogeologica, 90% dei Comuni protetti

L'impegno della Provincia Autonoma di Bolzano nella gestione del rischio idrogeologico e franoso si concretizza nell'avanzamento costante della redazione dei Piani delle Zone di Pericolo (PZP) nei Comuni altoatesini. Un'iniziativa cruciale, che vede ora il Comune di San Leonardo...
Trento Politica

Trasporto pubblico a Madonna di Campiglio: più sicurezza e controlli

0
Nell'ottica di garantire la sicurezza e la fruibilità del servizio di trasporto pubblico locale nel comprensorio di Madonna di Campiglio e Tione, si stanno definendo...
- Pubblicità -

Nuovo Prefetto in Alto Adige: Continuità e Rispetto del Territorio

Redazione Aosta -
Assumo con profonda consapevolezza la complessità e la delicatezza del ruolo che mi è stato affidato, in questo territorio storico e culturalmente...

Terzo mandato: la Corte Costituzionale frena l’autonomia provinciale

La sentenza della Corte Costituzionale odierna getta luce su un principio cardine del nostro ordinamento, il divieto del terzo mandato consecutivo, che si rivela...
Trento Politica

Presidenti tirolese, altoatesina e trentina: un’intesa sulle Alpi.

Redazione Aosta
Redazione Aosta

In un contesto di straordinaria suggestione, sulle pendici innevate della Seegrube, sopra Innsbruck, si è svoluto un incontro cruciale tra i presidenti delle assemblee legislative tirolese, altoatesina e trentina: Sonja Ledl-Rossmann, Arnold Schuler e Claudio Soini.
L’appuntamento, celebrato in una cornice che incarna la necessità di affrontare sfide alpine che trascendono i confini amministrativi, ha avuto come fulcro la ridefinizione e il rafforzamento della collaborazione all’interno della Seduta congiunta, in sinergia con l’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino.
L’analisi giuridica presentata dall’esperto Walter Obwexer ha aperto la discussione, delineando le possibili modifiche allo statuto dell’Euregio e i margini di manovra per un coinvolgimento più organico delle tre assemblee legislative.

Le prospettive emerse hanno suscitato un consenso unanime tra i presidenti, che hanno espresso la volontà di avvicinare la Seduta congiunta all’Euregio, accogliendo con favore la proposta del presidente dell’Euregio, Anton Mattle, di istituire un gruppo di lavoro di esperti incaricato di elaborare proposte concrete per una riforma strutturale.

“L’incontro di oggi ha riaffermato con chiarezza la nostra aspirazione a una Seduta congiunta robusta, proattiva e capace di rispondere efficacemente alle complessità che caratterizzano il territorio alpino,” ha affermato Sonja Ledl-Rossmann. “Sosteniamo con decisione misure che favoriscano una collaborazione sempre più stretta tra la Seduta congiunta e l’Euregio, riconoscendo che solo attraverso la cooperazione transfrontaliera possiamo affrontare le sfide comuni in modo efficace.
“Un esempio emblematico dell’efficacia della collaborazione transfrontaliera è stato offerto dalla presentazione del servizio valanghe dell’Euregio, un progetto nato dalla visione del Dreier-Landtag.

Giunto all’ottava stagione, il rapporto valanghe congiunto, frutto di un’attenta analisi dei dati e delle competenze di Tirolo, Alto Adige e Trentino, si è evoluto costantemente per rispondere alle nuove esigenze del territorio.
L’integrazione di microregioni aggiuntive ha consentito una valutazione del rischio valanghe sempre più precisa e granulare, mentre l’introduzione di rapporti transfrontalieri con il Land Carinzia e un sistema di notifiche via WhatsApp hanno migliorato significativamente la comunicazione con la popolazione.
Arnold Schuler ha sottolineato l’importanza di un approccio integrato nella gestione del rischio naturale: “Le valanghe, le piene e altri fenomeni naturali non rispettano le divisioni amministrative.
La cooperazione transfrontaliera è dunque imprescindibile per la protezione civile, per permetterci di individuare tempestivamente i rischi e di intervenire con rapidità e coordinamento.

La condivisione di conoscenze e un’azione sinergica sono essenziali per proteggere vite umane e garantire la sicurezza nelle nostre regioni montane, che presentano vulnerabilità specifiche e richiedono soluzioni personalizzate.
”L’incontro ha evidenziato la necessità di un’evoluzione continua della collaborazione, mirando a una maggiore integrazione delle competenze e delle risorse, al fine di creare un sistema di protezione civile alpino più efficiente, resiliente e capace di rispondere alle sfide future, sempre più complesse e interconnesse.
La Seegrube, con la sua maestosità e la sua bellezza, ha fatto da sfondo ideale a una discussione che guarda al futuro, con l’obiettivo di costruire un territorio alpino più sicuro e prospero per tutti.

- pubblicità -
- Pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap