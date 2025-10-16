venerdì 17 Ottobre 2025
Rinnovato il contratto regionale: più merito e welfare per i dipendenti.

Redazione Aosta
Redazione Aosta

La Giunta regionale ha formalizzato l’approvazione definitiva di un’ipotesi di accordo, declinazione di un pacchetto concordato il 10 ottobre, che concerne il rinnovo contrattuale per il personale appartenente alle aree dirigenziale e non dirigenziale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Turismo e Agricoltura di Trento e Bolzano.

Questo atto segna un punto di svolta nella definizione del rapporto di lavoro all’interno della pubblica amministrazione regionale e camerali.

L’accordo, come sottolineato dalla vicepresidente Giulia Zanotelli, testimonia un’evoluzione nella percezione del capitale umano come elemento propulsivo e strategico per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
Le revisioni apportate al contratto collettivo mirano a configurare un ambiente lavorativo più stimolante, orientato alla valorizzazione del merito individuale e collettivo, e sensibile alle esigenze di equilibrio tra vita professionale e vita privata.
L’obiettivo primario è creare un ecosistema lavorativo che incentivi la produttività, promuova l’innovazione e garantisca equità e trasparenza nella gestione delle risorse umane, elemento cruciale per la credibilità dell’azione amministrativa.
Con una durata triennale, comprensiva degli anni economici e giuridici 2022-2024, l’accordo definisce la ripartizione delle risorse disponibili e rappresenta il culmine di un processo di negoziazione costruttivo, animato da una costante ricerca di compromesso tra la delegazione della pubblica amministrazione e quella sindacale.
L’accordo introduce misure innovative che interessano sia il personale non dirigenziale, spesso motore silenzioso dell’efficienza amministrativa, sia quello dirigenziale, incaricato di guidare e coordinare le attività.
Queste misure puntano a consolidare le competenze esistenti, promuovere la formazione continua e ottimizzare l’organizzazione del lavoro, con un occhio di riguardo alla digitalizzazione e alle nuove metodologie gestionali.

Come sancito dalla normativa vigente, il documento sarà ora sottoposto al vaglio della Corte dei Conti, che ne verificherà la legittimità e la regolarità contabile, una fase essenziale per garantire la conformità alle disposizioni di legge.

L’avvio della contrattazione collettiva per il triennio successivo, 2025-2027, è già all’orizzonte, e la Giunta regionale esprime l’auspicio che questo nuovo ciclo negoziale possa perpetuare lo spirito di collaborazione e responsabilità che ha caratterizzato l’elaborazione dell’accordo in essere, contribuendo a costruire un futuro lavorativo più equo, efficiente e sostenibile per tutti i dipendenti pubblici trentino-altoatesini.

La priorità resta quella di costruire un rapporto di lavoro basato sulla fiducia reciproca e sulla condivisione di obiettivi comuni, in grado di rispondere alle sfide di un contesto socio-economico in continua evoluzione.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991

