Rinnovato il contratto regionale: più merito e welfare per i dipendenti.

La Giunta regionale ha formalizzato l’approvazione definitiva di un’ipotesi di accordo, declinazione di un pacchetto concordato il 10 ottobre, che concerne il rinnovo contrattuale per il personale appartenente alle aree dirigenziale e non dirigenziale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Turismo e Agricoltura di Trento e Bolzano.

Questo atto segna un punto di svolta nella definizione del rapporto di lavoro all’interno della pubblica amministrazione regionale e camerali.

L’accordo, come sottolineato dalla vicepresidente Giulia Zanotelli, testimonia un’evoluzione nella percezione del capitale umano come elemento propulsivo e strategico per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Le revisioni apportate al contratto collettivo mirano a configurare un ambiente lavorativo più stimolante, orientato alla valorizzazione del merito individuale e collettivo, e sensibile alle esigenze di equilibrio tra vita professionale e vita privata.

L’obiettivo primario è creare un ecosistema lavorativo che incentivi la produttività, promuova l’innovazione e garantisca equità e trasparenza nella gestione delle risorse umane, elemento cruciale per la credibilità dell’azione amministrativa.

Con una durata triennale, comprensiva degli anni economici e giuridici 2022-2024, l’accordo definisce la ripartizione delle risorse disponibili e rappresenta il culmine di un processo di negoziazione costruttivo, animato da una costante ricerca di compromesso tra la delegazione della pubblica amministrazione e quella sindacale.

L’accordo introduce misure innovative che interessano sia il personale non dirigenziale, spesso motore silenzioso dell’efficienza amministrativa, sia quello dirigenziale, incaricato di guidare e coordinare le attività.

Queste misure puntano a consolidare le competenze esistenti, promuovere la formazione continua e ottimizzare l’organizzazione del lavoro, con un occhio di riguardo alla digitalizzazione e alle nuove metodologie gestionali.

Come sancito dalla normativa vigente, il documento sarà ora sottoposto al vaglio della Corte dei Conti, che ne verificherà la legittimità e la regolarità contabile, una fase essenziale per garantire la conformità alle disposizioni di legge.

L’avvio della contrattazione collettiva per il triennio successivo, 2025-2027, è già all’orizzonte, e la Giunta regionale esprime l’auspicio che questo nuovo ciclo negoziale possa perpetuare lo spirito di collaborazione e responsabilità che ha caratterizzato l’elaborazione dell’accordo in essere, contribuendo a costruire un futuro lavorativo più equo, efficiente e sostenibile per tutti i dipendenti pubblici trentino-altoatesini.

La priorità resta quella di costruire un rapporto di lavoro basato sulla fiducia reciproca e sulla condivisione di obiettivi comuni, in grado di rispondere alle sfide di un contesto socio-economico in continua evoluzione.