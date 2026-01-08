Trasporto pubblico a Madonna di Campiglio: più sicurezza e controlli

cityfood
cityeventi
venerdì 9 Gennaio 2026
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -

trento cronaca

Decodifica: Messaggio inatteso e frammenti di significato.

Redazione Aosta -
Per garantire l' durante    duranteIl . sono sono- durante -In.disinnesco,e.- sono-per -.Sono-.-unaSono  -proadDisperin SonoSonoSonodisponibilitàsono- sono sonosc  -  in               

Bolzano, paura a Don Bosco: arrestato accusato di stalking e rapina.

Un'ondata di apprensione ha colpito la comunità di Bolzano, in particolare la zona di Don Bosco, a seguito dell'arresto di un uomo di 43...
Trento
nubi sparse
1.3 ° C
2 °
1.2 °
43 %
0.8kmh
79 %
Ven
3 °
Sab
5 °
Dom
5 °
Lun
4 °
Mar
3 °
Trento Cronaca

Bacino idrico ad Anterselva: un’eredità per le Olimpiadi e il territorio.

Ad Anterselva, incastonata nel cuore delle Dolomiti altoatesine, si è concretizzato un intervento infrastrutturale di primaria importanza: il nuovo bacino idrico, un'opera strategica volta a sostenere le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Il progetto, frutto di...
Trento Cronaca

Decodifica: Messaggio inatteso e frammenti di significato.

Per garantire l' durante    duranteIl . sono sono- durante -In.disinnesco,e.- sono-per -.Sono-.-unaSono  -proadDisperin SonoSonoSonodisponibilitàsono- sono sonosc  -  in               
Trento Politica

Nuovo Prefetto in Alto Adige: Continuità e Rispetto del Territorio

0
Assumo con profonda consapevolezza la complessità e la delicatezza del ruolo che mi è stato affidato, in questo territorio storico e culturalmente denso come la...
- Pubblicità -

Terzo mandato: la Corte Costituzionale frena l’autonomia provinciale

Redazione Aosta -
La sentenza della Corte Costituzionale odierna getta luce su un principio cardine del nostro ordinamento, il divieto del terzo mandato consecutivo, che...

Bolzano: Rilancio del Centro Pace, sfida al dialogo e all’inclusione.

Il futuro del Centro per la Pace di Bolzano si configura come una sfida strategica per l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Claudio Corrarati, che...
Trento Politica

Trasporto pubblico a Madonna di Campiglio: più sicurezza e controlli

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Nell’ottica di garantire la sicurezza e la fruibilità del servizio di trasporto pubblico locale nel comprensorio di Madonna di Campiglio e Tione, si stanno definendo interventi mirati a contrastare problematiche emergenti nelle fasce orarie serali, in particolare durante i fine settimana.
L’assessore provinciale ai Trasporti, Mattia Gottardi, ha risposto ad un’interrogazione presentata da Lucia Coppola (Alleanza Verdi e Sinistra), illustrando le azioni in corso e le sfide poste da una situazione complessa.
Il nucleo del problema risiede nei comportamenti irresponsabili, spesso riconducibili all’abuso di alcol, messi in atto da giovani utenti durante l’imbarco sui mezzi pubblici diretti da Madonna di Campiglio verso Tione.
Queste dinamiche non solo compromettono la tranquillità dei passeggeri, ma mettono a rischio l’incolumità dei conducenti, rendendo necessaria un’azione coordinata e proattiva.
Per affrontare questa criticità, è in atto una sinergia operativa che coinvolge Prefettura, Forze dell’Ordine, Trentino Trasporti e amministrazioni locali.
Si sta valutando l’implementazione di presidi fissi dei Carabinieri e della Polizia Locale presso le stazioni di partenza di Madonna di Campiglio e di arrivo a Tione.

La presenza visibile delle pattuglie, anche in assenza di necessità di interventi diretti legati a reati perseguibili, si configura come un elemento deterrente cruciale per disincentivare comportamenti inappropriati e garantire un ambiente più sicuro e rispettoso.
Sono state esplorate, senza esito positivo, anche soluzioni più restrittive, come la preclusione dell’accesso ai mezzi pubblici a utenti in stato di alterazione.
L’impossibilità di effettuare una selezione basata unicamente sulla percezione visiva, data la difficoltà di valutare con precisione lo stato di alterazione, ha reso impraticabile questa opzione.
L’esperienza maturata durante le festività natalizie, con l’impiego di controllori a bordo per gestire gli imbarchi e segnalare situazioni critiche, ha prodotto risultati incoraggianti, sebbene persistano problematiche relative alla pulizia dei mezzi all’arrivo.
Si sta attualmente valutando l’introduzione di un servizio di trasporto urbano dedicato, separato dalla rete di linee tradizionali, per gli avventori dei locali dell’après-ski.
L’obiettivo è quello di decongestionare le linee esistenti e di garantire una maggiore disponibilità di posti a sedere per i lavoratori del settore alberghiero, spesso penalizzati dalla mancanza di spazio a bordo e soggetti a episodi di violenza verbale.

Questa soluzione, unitamente a una riorganizzazione degli orari, mira a bilanciare le esigenze di diverse categorie di utenti e a migliorare complessivamente la qualità del servizio di trasporto pubblico.
L’analisi dei dati raccolti durante le festività e i test condotti con i controllori a bordo forniranno ulteriori indicazioni per ottimizzare l’impiego delle risorse e definire strategie di intervento sempre più efficaci.

- pubblicità -
- Pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap