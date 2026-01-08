Trasporto pubblico a Madonna di Campiglio: più sicurezza e controlli

Nell’ottica di garantire la sicurezza e la fruibilità del servizio di trasporto pubblico locale nel comprensorio di Madonna di Campiglio e Tione, si stanno definendo interventi mirati a contrastare problematiche emergenti nelle fasce orarie serali, in particolare durante i fine settimana.

L’assessore provinciale ai Trasporti, Mattia Gottardi, ha risposto ad un’interrogazione presentata da Lucia Coppola (Alleanza Verdi e Sinistra), illustrando le azioni in corso e le sfide poste da una situazione complessa.

Il nucleo del problema risiede nei comportamenti irresponsabili, spesso riconducibili all’abuso di alcol, messi in atto da giovani utenti durante l’imbarco sui mezzi pubblici diretti da Madonna di Campiglio verso Tione.

Queste dinamiche non solo compromettono la tranquillità dei passeggeri, ma mettono a rischio l’incolumità dei conducenti, rendendo necessaria un’azione coordinata e proattiva.

Per affrontare questa criticità, è in atto una sinergia operativa che coinvolge Prefettura, Forze dell’Ordine, Trentino Trasporti e amministrazioni locali.

Si sta valutando l’implementazione di presidi fissi dei Carabinieri e della Polizia Locale presso le stazioni di partenza di Madonna di Campiglio e di arrivo a Tione.

La presenza visibile delle pattuglie, anche in assenza di necessità di interventi diretti legati a reati perseguibili, si configura come un elemento deterrente cruciale per disincentivare comportamenti inappropriati e garantire un ambiente più sicuro e rispettoso.

Sono state esplorate, senza esito positivo, anche soluzioni più restrittive, come la preclusione dell’accesso ai mezzi pubblici a utenti in stato di alterazione.

L’impossibilità di effettuare una selezione basata unicamente sulla percezione visiva, data la difficoltà di valutare con precisione lo stato di alterazione, ha reso impraticabile questa opzione.

L’esperienza maturata durante le festività natalizie, con l’impiego di controllori a bordo per gestire gli imbarchi e segnalare situazioni critiche, ha prodotto risultati incoraggianti, sebbene persistano problematiche relative alla pulizia dei mezzi all’arrivo.

Si sta attualmente valutando l’introduzione di un servizio di trasporto urbano dedicato, separato dalla rete di linee tradizionali, per gli avventori dei locali dell’après-ski.

L’obiettivo è quello di decongestionare le linee esistenti e di garantire una maggiore disponibilità di posti a sedere per i lavoratori del settore alberghiero, spesso penalizzati dalla mancanza di spazio a bordo e soggetti a episodi di violenza verbale.

Questa soluzione, unitamente a una riorganizzazione degli orari, mira a bilanciare le esigenze di diverse categorie di utenti e a migliorare complessivamente la qualità del servizio di trasporto pubblico.

L’analisi dei dati raccolti durante le festività e i test condotti con i controllori a bordo forniranno ulteriori indicazioni per ottimizzare l’impiego delle risorse e definire strategie di intervento sempre più efficaci.