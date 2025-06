Trentino, Stati Generali per una Sanità al Rilancio

La crescente complessità del sistema sanitario trentino richiede un ripensamento strategico e un rinnovato impegno collettivo. In risposta a questa necessità, un gruppo di consiglieri provinciali, rappresentanti delle minoranze, ha presentato una mozione volta a sollecitare la Giunta provinciale ad avviare, entro l’autunno, una serie di “Stati Generali della Salute”. L’iniziativa si configura come un’opportunità imprescindibile per promuovere un dibattito pubblico ampio e strutturato, che trascenda le logiche istituzionali e coinvolga attivamente cittadini, operatori sanitari, associazioni di pazienti e rappresentanti del territorio.L’obiettivo primario non è semplicemente raccogliere pareri e impressioni, bensì costruire una visione condivisa, una roadmap strategica per il futuro del sistema sanitario provinciale. Questa strategia dovrà essere caratterizzata da efficacia, sostenibilità economica e, soprattutto, capacità di anticipare e affrontare le sfide emergenti, che spaziano dalla transizione demografica all’innovazione tecnologica.Il consigliere Francesco Valduga, motore dell’iniziativa, sottolinea il ruolo imprescindibile della politica come guida e orientamento per la comunità. Riconoscendo l’importanza di una fase di ascolto, evidenzia la necessità che l’Assessore provinciale Mario Tonina, ora, definisca e comunichi le soluzioni concrete che intende perseguire. La mozione, quindi, non si limita a sollecitare un confronto, ma invita a definire un percorso chiaro e a renderlo partecipato.Tra le criticità emerse, spicca la carenza di risorse umane, un problema strutturale che rischia di compromettere la qualità dell’assistenza. La revisione dei contratti di lavoro, quindi, non è una semplice questione amministrativa, ma una priorità strategica per attrarre e trattenere professionisti qualificati, soprattutto in aree marginali e specialistiche. La Trentino, con le sue peculiarità contrattuali, deve agire con tempestività per evitare di perdere terreno rispetto ad altre realtà che possono offrire condizioni più competitive.Il consigliere Paolo Zanella aggiunge una prospettiva cruciale, focalizzandosi sull’importanza degli ospedali di comunità e sulla centralità del ruolo del medico di base. Quest’ultimo, figura chiave nel sistema di prossimità, vede progressivamente erosa la sua autonomia a favore di una commistione con la guardia medica, un modello potenzialmente inefficace e disfunzionale. Zanella suggerisce di sfruttare al meglio i margini di manovra contrattuali con lo Stato per proporre soluzioni innovative, che preservino l’autonomia del medico di base e garantiscano un’assistenza personalizzata e di qualità. La costruzione degli ospedali di comunità, inoltre, necessita di un ripensamento profondo, che vada oltre la semplice realizzazione di infrastrutture. È fondamentale definire un modello di governance partecipativo e multidisciplinare, che coinvolga i territori e le comunità locali, per garantire che questi poli sanitari rispondano realmente ai bisogni espressi. In sintesi, la mozione rappresenta un’occasione unica per avviare un processo di rinnovamento profondo del sistema sanitario trentino, basato sulla partecipazione, l’innovazione e la sostenibilità. Si tratta di un appello a superare le logiche di breve termine e a investire nel futuro della salute della comunità.