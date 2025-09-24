Urzì minacciato: l’intimidazione è un attacco alla democrazia.

La recente ondata di intimidazioni rivolte al deputato Alessandro Urzì, culminata in un messaggio online anonimo proveniente da un profilo Facebook autodefinito “Mammoth”, residente a Bologna ma con presunti legami con Bolzano, non intacca la sua determinazione.

L’episodio, un tentativo palese di intimidazione personale, si inserisce in un contesto più ampio di escalation di violenza verbale e, in alcuni casi, fisica che sta interessando il dibattito pubblico italiano.

Il riferimento è all’atto vandalico che ha visto il municipio di Bolzano imbrattato con vernice rossa, un gesto che Urzì condanna fermamente, ma che rivela, a suo avviso, una tendenza preoccupante all’interno di una certa area politica.

Non si tratta di un’aggressione isolata, ma il sintomo di una radicalizzazione crescente, una propensione allo scontro fisico che contrasta con i valori fondanti della democrazia.

L’intimidazione, pur riprovevole, solleva una questione più ampia: la responsabilità delle istituzioni di fronte a queste manifestazioni di estremismo.

Urzì invita apertamente la componente progressista presente nelle istituzioni a prendere le distanze da queste frange radicali, a condannare inequivocabilmente ogni forma di violenza e a promuovere un dialogo costruttivo.

Il silenzio o la mancanza di condanna, in questi casi, rischiano di legittimare comportamenti inaccettabili e di alimentare un clima di crescente polarizzazione.

La libertà di pensiero, pilastro imprescindibile di ogni società democratica, non può essere compressa dalla paura o dalle minacce.

Il tentativo di zittire attraverso l’intimidazione è un attacco diretto alla dignità umana e ai principi costituzionali.

Urzì ribadisce con forza la sua ferma opposizione a qualsiasi forma di prevaricazione e il suo impegno a difendere i valori della libertà, della legalità e del rispetto, anche a costo di subire attacchi personali.

La civiltà, conclude il deputato, si misura proprio nella capacità di resistere alle provocazioni e di perseguire il confronto pacifico, senza cedere alla violenza e all’intimidazione.

Il dibattito pubblico, per essere sano e produttivo, richiede un terreno di confronto basato sul rispetto reciproco e sulla responsabilità, non sulla minaccia e sulla prevaricazione.