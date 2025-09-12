Alex Schwazer e la CEDU: una battaglia per la giustizia sportiva

La vicenda di Alex Schwazer, campione olimpico di marcia e vittima di una squalifica controversa per doping, assume nuove e significative pieghe con l’apertura di un procedimento presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) contro la Confederazione Svizzera.

Questo sviluppo, lungi dall’essere una mera formalità legale, rappresenta un’analisi critica del sistema giustizia sportiva e delle sue intersezioni con i diritti fondamentali degli individui.

Il nodo cruciale del contendere risiede nel rifiuto del Tribunale Federale Svizzero di concedere l’ammissione alla revisione della sentenza arbitrale del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) del 30 gennaio 2017.

Questo rigetto si verifica in un contesto peculiare: l’archiviazione del procedimento penale italiano a carico di Schwazer, per “non aver commesso il fatto”, solleva interrogativi sostanziali sulla coerenza e sull’equità del percorso giudiziario complessivo.

La decisione della CEDU, comunicata ufficialmente il 21 agosto 2023, segna un punto di svolta, formalizzando l’esame delle doglianze presentate dall’atleta altoatesino, che lamenta una violazione dei suoi diritti procedurali e di difesa.

Il ricorso, presentato nel 2022, non si concentra tanto sull’innocenza o sulla colpevolezza di Schwazer in relazione al caso specifico del doping, quanto sulla legittimità del sistema che ha portato alla sua esclusione dalle competizioni.

La sentenza del TAS, che ha inflitto una squalifica di otto anni, ha rappresentato un duro colpo alla carriera dell’atleta, privandolo non solo del diritto di competere, ma anche della possibilità di ricostruire la propria immagine pubblica e di difendersi pienamente in sede legale.

L’apertura del procedimento da parte della CEDU introduce una prospettiva sovranazionale, permettendo un’analisi più approfondita delle dinamiche in gioco.

La Corte valuterà se il rigetto della revisione della sentenza arbitrale da parte del Tribunale Federale Svizzero abbia rispettato i principi di indipendenza della giustizia, diritto a un processo equo e diritto alla difesa, sanciti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

Questo caso, al di là delle vicende personali di Alex Schwazer, assume rilevanza più ampia, offrendo l’opportunità di riflettere sull’equilibrio delicato tra l’autonomia degli organismi sportivi, la tutela dei diritti individuali e la garanzia di un giusto processo, soprattutto quando le decisioni sportive hanno ripercussioni significative sulla vita e sulla carriera di un atleta.

La decisione della CEDU potrebbe delineare nuovi confini per l’applicazione delle regole antidoping e per la protezione dei diritti degli atleti coinvolti in controversie disciplinari.

Il procedimento è destinato a generare un impatto potenzialmente significativo sull’evoluzione del diritto sportivo europeo e sulla percezione della giustizia sportiva a livello globale.