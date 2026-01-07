Dakar Classic: Altoatesini in pista, sfida e resilienza nel deserto saudita.

cityfood
cityeventi
giovedì 8 Gennaio 2026
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -

trento cronaca

Tragedia in Val di Non: Incidente Grave a Predaia, Persona Ricoverata

Redazione Aosta -
Un drammatico evento ha scosso la quiete della Valle di Non nel tardo pomeriggio di oggi, attorno alle 15:20, nel territorio comunale...

Luce spenta, scoperta droga: arrestati due spacciatori a Trento.

Un difetto apparentemente banale, una luce posteriore spenta, ha innescato un'operazione che ha portato all'arresto di due individui e alla scoperta di una consistente...
Trento
cielo sereno
-1.8 ° C
0.3 °
-4.3 °
34 %
0.5kmh
0 %
Gio
3 °
Ven
2 °
Sab
6 °
Dom
6 °
Lun
-0 °
Trento Cronaca

Abuso su neonato su TikTok: shock, processo in Corte d’Assise.

La vicenda, di inaudita gravità e portata transnazionale, solleva interrogativi profondi sul degrado morale e sulla pervasività dei social media come vettore di abusi indicibili. L'uomo, un trentacinquenne residente in Alto Adige, si è reso protagonista di un atto...
Trento Cronaca

Tragedia in Val di Non: Incidente Grave a Predaia, Persona Ricoverata

Un drammatico evento ha scosso la quiete della Valle di Non nel tardo pomeriggio di oggi, attorno alle 15:20, nel territorio comunale di Predaia. Un incidente stradale, la cui dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte delle...
Trento Politica

Nuovo Prefetto in Alto Adige: Continuità e Rispetto del Territorio

0
Assumo con profonda consapevolezza la complessità e la delicatezza del ruolo che mi è stato affidato, in questo territorio storico e culturalmente denso come la...
- Pubblicità -

Terzo mandato: la Corte Costituzionale frena l’autonomia provinciale

Redazione Aosta -
La sentenza della Corte Costituzionale odierna getta luce su un principio cardine del nostro ordinamento, il divieto del terzo mandato consecutivo, che...

Bolzano: Rilancio del Centro Pace, sfida al dialogo e all’inclusione.

Il futuro del Centro per la Pace di Bolzano si configura come una sfida strategica per l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Claudio Corrarati, che...
Trento Sport

Dakar Classic: Altoatesini in pista, sfida e resilienza nel deserto saudita.

Redazione Aosta
Redazione Aosta

La sfida imprenditoriale sulla sabbia saudita della Dakar Classic continua a vedere protagonisti gli equipaggi altoatesini, con Josef Unterholzner e Franco Gaioni che, pur affrontando ostacoli, mantengono una posizione di rilievo nella classifica generale.
La terza tappa, caratterizzata da un terreno insidioso e da una competitività accesa, ha messo a dura prova le capacità di navigazione e di guida degli equipaggi, con la vittoria che è andata al team polacco Kamena Classic, guidato da Bialkowski, Baskiewicz e Grodzki, a bordo di un robusto Daf.

L’equipaggio altoatesino, nonostante una foratura che ha richiesto un intervento immediato, ha saputo contenere le perdite, giungendo al diciottesimo posto nella frazione.

Questo episodio, seppur penalizzante, non ha compromesso la loro posizione nel contesto della competizione, che si prospetta lunga e impegnativa.

Con un totale di 173 punti accumulati, Unterholzner e Gaioni hanno visto la loro posizione scivolare dal quarto al decimo posto della classifica generale, distanziati dai leader, i francesi Gublin e Sousa, di 91 punti.

Un divario significativo, ma non incolmabile, considerando la natura imprevedibile del rally.

Parallelamente, altri imprenditori italiani si stanno cimentando in questa sfida epica.

Lorenzo Delladio, presidente di Confindustria di Trento, affiancato da Franco Guerini, ha concluso la terza tappa al 59° posto, accumulando 735 punti.
Paolo Fellin e Werner Gramm, invece, si sono posizionati al 44° posto con 399 punti, con una penalità di 50 punti che ne ha influenzato la performance.

La Dakar Classic non è solo una gara di velocità e resistenza, ma anche un banco di prova per la resilienza e la capacità di problem solving, qualità essenziali nel mondo degli affari.
Analizzando la classifica assoluta, Fellin e Gramm hanno dimostrato una notevole progressione, guadagnando ben dieci posizioni e raggiungendo la 69ª posizione in vista della partenza della quarta tappa.

Delladio e Guerini, a loro volta, hanno compiuto un ulteriore passo avanti, risalendo quattro posizioni e consolidando la loro presenza al 73° posto.

La Dakar Classic si rivela quindi un vero e proprio laboratorio di leadership, dove l’ingegno, la tenacia e la capacità di adattamento si traducono in risultati concreti, non solo sul percorso desertico, ma anche nel contesto imprenditoriale.
La competizione è aperta e il futuro della sfida rimane incerto, ma l’impegno e la passione degli equipaggi italiani dimostrano la volontà di onorare l’eccellenza e di affrontare con coraggio le sfide che il deserto saudita pone loro.

- pubblicità -
- Pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap