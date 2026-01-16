Dakar Classic: Fellin e Gramm sorridono, Unterholzner cede terreno.

cityfood
martedì 20 Gennaio 2026
trento cronaca

Bypass Trento: Interrogazione Parlamentare sui Rischi Ambientali

Redazione Aosta -
L'interrogazione parlamentare n. 4-06774, recentemente depositata alla Camera dei Deputati dal deputato del Movimento 5 Stelle Enrico Cappelletti, focalizza l'attenzione su un...

Sanità speciale: costi, natalità e mobilità sotto la lente della Corte dei Conti

L'analisi recente della Corte dei Conti sulla gestione dei servizi sanitari nel biennio 2023-2024 proietta una luce complessa sulle dinamiche economiche e demografiche delle...
Bolzano, controlli intensivi: veicolo sospetto e espulsioni

Nel cuore pulsante di Bolzano, un'intensificazione dei controlli mirati, orchestrati dal Questore Giuseppe Ferrari, ha portato alla luce dinamiche complesse legate alla sicurezza urbana e alla gestione dei flussi migratori. L'operazione, dislocata strategicamente in piazza Erbe e in altre...
Bypass Trento: Interrogazione Parlamentare sui Rischi Ambientali

L'interrogazione parlamentare n. 4-06774, recentemente depositata alla Camera dei Deputati dal deputato del Movimento 5 Stelle Enrico Cappelletti, focalizza l'attenzione su un nodo cruciale legato ai lavori del bypass ferroviario di Trento: la gestione delle terre e delle rocce...
Tonina resta all’Assessore: un mese per risolvere le criticità sanitarie.

0
A seguito di un periodo di profonda analisi, segnato da un'ondata di supporto e incoraggiamento inaspettata e da dialoghi costruttivi con il Presidente della Provincia,...
Forza Italia in Consiglio: Nuova Formazione Politica in Trentino-Alto Adige

Redazione Aosta -
Il Trentino-Alto Adige accoglie una nuova, significativa formazione politica all’interno del Consiglio Regionale: il gruppo di Forza Italia, un’aggiunta che riposiziona dinamicamente...

Pegoraro lascia la Civica: rispetto per la scelta, stabilità a rischio.

La Civica per Bolzano ha espresso il proprio rispetto per la scelta della consigliera Barbara Pegoraro, la quale ha deciso di interrompere il proprio...
Dakar Classic: Fellin e Gramm sorridono, Unterholzner cede terreno.

Redazione Aosta
Redazione Aosta

La Dakar Classic continua a riservare colpi di scena e a svelare dinamiche inattese, con l’undicesima tappa che ha riscritto parzialmente le gerarchie in classifica.

Una performance sorprendente è stata quella di Paolo Fellin e Werner Gramm, equipaggio regionale che si è distinto con il 30° posto nella tappa, una prestazione che testimonia sia la competenza tecnica che la capacità di gestione di risorse e strategia, qualità essenziali in una competizione di endurance come la Dakar.

Questo risultato positivo ha permesso loro di guadagnare terreno nella classifica generale, portandoli al 49° posto alla vigilia dell’anticipata penultima frazione.

La loro Porsche 959, simbolo di un’era tecnologica pionieristica nel motorsport, si conferma un’arma efficace nelle mani di piloti abili nel domare la sua potenza.

Nel panorama italiano, Josef Unterholzner e Franco Gaioni, fino a quel momento pilastri della competizione, hanno affrontato una tappa complessa, giungendo a 190 punti dai vertici e dovendo inevitabilmente cedere la posizione di prestigio precedentemente conquistata a seguito delle penalità comminate a un team spagnolo.
La loro attuale posizione, il terzo posto con 1.024 punti, li pone comunque a ridosso dei primi, a 101 lunghezze dai cechi Klymciw e Broz, e a 436 dai leader indiscussi, Raisys e Marques, che dettano il ritmo della corsa con una combinazione di velocità e affidabilità.

La differenza di punteggio sottolinea la ferrea competizione che anima la Dakar, dove ogni errore e ogni penalità possono avere conseguenze significative.
Un altro equipaggio italiano di spicco, composto dal presidente di Confindustria Trento Lorenzo Delladio e dal navigatore Guido Guerrini, ha concluso l’undicesima tappa all’89° posto, una performance non eccezionale ma comunque dignitosa.
Nonostante questo risultato, sono riusciti a limitare le perdite nella classifica generale, scivolando di una sola posizione, attestandosi all’81° posto.
Questa tenuta dimostra la resilienza e la capacità di recupero di un team che, pur non puntando al vertice, mira a concludere la competizione con onore, testimoniando il valore dell’impegno e della perseveranza anche in contesti estremi.

La Dakar, in definitiva, non è solo una gara di velocità, ma anche una prova di gestione del rischio, di adattamento e di lavoro di squadra, qualità che trascendono il mero risultato sportivo e riflettono i valori dell’eccellenza italiana in diversi ambiti.

