Lilly e le Olimpiadi: Scienza, Sport e Superare i Limiti

Lilly, partner ufficiale delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, inaugura un programma innovativo che trascende la mera sponsorizzazione, configurandosi come un ponte tangibile tra la ricerca scientifica all’avanguardia e l’eccellenza sportiva.

L’iniziativa, avviata in concomitanza con l’apertura dei Giochi il 6 febbraio, si dispiegherà lungo il percorso che unisce Milano a Cortina, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva che esplora i confini del potenziale umano.

Al cuore del progetto risiede la convinzione che l’ostacolo, sia esso fisico, sociale o culturale, possa essere superato attraverso la combinazione di scienza, tecnologia, determinazione e resilienza.

L’azienda farmaceutica non si limita a sostenere gli eventi sportivi, ma si impegna a stimolare una riflessione profonda sul concetto di limiti e sulle strategie per superarli.

L’ambizione è quella di ispirare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica, in particolare riguardo alle sfide legate all’obesità, una condizione che incide significativamente sulla qualità della vita di milioni di persone.

L’esperienza “The Impossibile Gym”, rinnovata per l’edizione invernale, rappresenta un elemento chiave di questa strategia di sensibilizzazione.

Attraverso installazioni interattive e live sites coinvolgenti, il pubblico è invitato a confrontarsi con le difficoltà quotidiane che affrontano coloro che convivono con l’obesità, promuovendo un approccio empatico e costruttivo.

Queste iniziative urbane, distribuite lungo il percorso olimpico, non sono semplici attrazioni, ma veri e propri laboratori di consapevolezza.

Elias Khalil, presidente e general manager Italy Hub di Lilly, sottolinea come Milano-Cortina 2026 offra un’opportunità irripetibile per celebrare la capacità umana di superare i propri limiti.

Questa visione è condivisa da Nevio Devidé, Chief Revenue Officer della Fondazione Milano Cortina 2026, che evidenzia come la partnership con Lilly rafforzi lo spirito olimpico, promuovendo attivamente una cultura incentrata sulla salute, la prevenzione e l’adozione di stili di vita sostenibili.

La presentazione del progetto, avvenuta a Milano alla presenza di figure istituzionali di rilievo, tra cui il Console Generale degli Stati Uniti Douglass Benning, il vicepresidente della Federazione Italiana Sport Invernali Massimo Lombardo, l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Guido Guidesi e il presidente del Consiglio comunale di Milano Elena Buscemi, ha sottolineato l’importanza di una collaborazione sinergica tra il mondo dello sport, la ricerca scientifica e le istituzioni per creare un impatto positivo e duraturo sulla società.

L’iniziativa mira a lasciare un’eredità che vada al di là dei Giochi, stimolando un cambiamento culturale orientato al benessere e all’inclusione.