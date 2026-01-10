cityfood
martedì 13 Gennaio 2026
trento cronaca

Redazione Aosta -
Rinnovata Caserma Cantore: un simbolo di sicurezza e sviluppo in Alta Pusteria

Il 12 gennaio ha segnato una pietra miliare per la comunità di San Candido e per l'intera Alta Val Pusteria con l'inaugurazione ufficiale della...
Trento Cronaca

Oltre i Limiti: L’Innovativa Progetto Beyond Human Potential

L'ambizione di restituire la libertà di movimento a chi l'ha perduta si concretizza nell'inedito progetto "Beyond Human Potential", un'audace sperimentazione medico-sportiva in atto sulle nevi dell'Alpe Cimbra, a Folgaria. Al centro di questa impresa innovativa c'è Michel Roccati, un...
Trento Cronaca

Nel contesto della crescente preoccupazione per la sicurezza familiare e l'applicazione delle misure di protezione delle vittime di violenza, un episodio recente ha visto l'intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Trento. La vicenda, consumatasi domenica 11 gennaio, illustra...
Trento Politica

Addio Roland Riz: un architetto dell’Autonomia altoatesina.

0
La scomparsa di Roland Riz lascia un vuoto significativo nel panorama politico e istituzionale dell'Alto Adige, come testimonia il cordoglio espresso dal Presidente Arno Kompatscher....
Addio Roland Riz: l’Alto Adige piange un gigante della politica.

Redazione Aosta -
La comunità altoatesina piange la scomparsa di Roland Riz, figura cardine della politica e del diritto sudtirolese, scomparso all'età di 98 anni....

Presidenti tirolese, altoatesina e trentina: un’intesa sulle Alpi.

In un contesto di straordinaria suggestione, sulle pendici innevate della Seegrube, sopra Innsbruck, si è svoluto un incontro cruciale tra i presidenti delle assemblee...
Trento Sport

Lindsey Vonn, 41 anni: trionfo a Zauchensee in una discesa anomala.

Redazione Aosta
Redazione Aosta

La leggendaria Lindsey Vonn, a 41 anni, ha scritto un’ennesima pagina gloriosa nella sua straordinaria carriera, trionfando nella discesa femminile di Coppa del Mondo a Zauchensee il 1° giugno 2024.

Questo successo, il numero 84 complessivo per la campionessa statunitense, si configura come un trionfo controcorrente, ottenuto in una gara segnata da condizioni altamente insolite.

Il percorso, drasticamente ridotto in lunghezza – poco più di un minuto di pura velocità – ha visto l’eliminazione del tratto iniziale più impegnativo, a causa delle abbondanti e continue nevicate che avevano reso il fondo decisamente morbido e instabile.

Questa peculiare configurazione del tracciato ha alterato i parametri abituali della discesa, richiedendo un approccio tattico e una precisione tecnica ancora più accentuata.

La Vonn, dimostrando una volta ancora la sua capacità di adattamento e la sua ineguagliabile classe, ha dominato la competizione, lasciando indietro le avversarie con un margine significativo.
Alle sue spalle, la norvegese Kajsa Lie Vichkoff ha conquistato il secondo posto con un tempo di 1.06.61, seguita dall’altra statunitense Jacqueline Wieserhof, terza in 1.06.72.
La performance delle azzurre ha offerto luci e ombre.
Laura Pirovano, forte di un grande feeling con la pista, ha nuovamente visto svanire l’ambita vetta del podio, cedendo il passo alla Wieserhof.
La sua prestazione, comunque, è stata di ottimo livello, classificandosi al quarto posto con un tempo di 1.06.87.
Nicol Delago ha ottenuto un lusinghiero nono posto (1.06.95), mentre Elena Curtoni si è piazzata decima (1.07.02).

Sofia Goggia, campione olimpica e detentrice di numerosi successi, ha espresso pubblicamente il suo disappunto per le caratteristiche alterate della pista, definendola “ben poco di una vera discesa”.

La sua prestazione, con un tempo di 1.07.21, la ha posizionata al diciassettesimo posto, un risultato inferiore alle sue consuete aspettative.

Nadia Delago ha concluso diciottesima, seguita da Sara Thaler (1.07.35) e Roberta Melesi (1.07.78).

La competizione è stata interrotta a lungo a causa di un incidente particolarmente grave che ha visto coinvolta l’austriaca Magdalena Egger, soccorsa tramite intervento elicotteristico.
L’episodio ha evidenziato la fragilità della disciplina e l’importanza di una gestione accurata delle condizioni ambientali.
Il focus si sposta ora sul supergigante di domani, sempre a Zauchensee.
Per Sofia Goggia, si prospetta l’opportunità di riscattare la prestazione odierna e confermare la sua ritrovata forma smagliante, dopo il brillante successo nello stesso supergigante di Val d’Isère.
La competizione si preannuncia avvincente, con la Vonn che, nonostante l’età, continua a ispirare e a scrivere la storia dello sci alpino.

