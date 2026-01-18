cityfood
lunedì 19 Gennaio 2026
trento cronaca

Crisi Sanitaria Trentina: Collasso Informatico e Richiesta di Cambiamento

Redazione Aosta -
La crisi che attanaglia il sistema sanitario trentino si intensifica, alimentata da un collasso informatico che ne ha compromesso l’efficienza e, soprattutto,...

Sarca inquinato: allarme ambientale nella Val Rendena

Un allarme urgente si leva dalla Val Rendena, dove l'associazione Bearsandothers ha diffuso immagini impattanti che documentano un persistente e grave inquinamento ambientale. Le...
Trento Cronaca

Strigno: Arrestato marocchino per la morte di un pensionato.

La comunità di Strigno, in Trentino, è scossa da un evento tragico che ha portato all'arresto di Khalid Mamdouh, cittadino marocchino di 41 anni, sospettato di essere responsabile della morte di Mauro Sbetta, un pensionato di 68 anni. La...
Trento Cronaca

Crisi Sanitaria Trentina: Collasso Informatico e Richiesta di Cambiamento

La crisi che attanaglia il sistema sanitario trentino si intensifica, alimentata da un collasso informatico che ne ha compromesso l’efficienza e, soprattutto, la credibilità. Mentre l'assessore provinciale alla Sanità, Mario Tonina, si trova in una fase di valutazione ponderata...
Trento Politica

Formazione strategica per gli eletti di Fratelli d’Italia in Trentino Alto Adige

0
Il Trentino Alto Adige è stato teatro di un'iniziativa formativa strategica, promossa dal Dipartimento Formazione Regionale di Fratelli d'Italia, con l'obiettivo di rafforzare le competenze...
Redazione Aosta -
Bolzano: Approvata mozione contro l’antisemitismo e sostegno alla comunità ebraica.

Il Consiglio Provinciale di Bolzano ha recentemente approvato un pacchetto di misure che riflettono un impegno concreto verso la salvaguardia dei valori democratici, la...
Trento Sport

McGrath domina a Wengen, Kristoffersen celebra il centesimo podio!

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Wengen ha consacrato Atle Lie McGrath come dominatore dello slalom speciale di Coppa del Mondo, siglando una vittoria schiacciante in 1:45.99, una performance che lo proietta al vertice della classifica generale e lo fa rivivere il trionfo dell’anno precedente.

Per il talentuoso norvegese, si tratta della quinta affermazione stagionale, un risultato che sottolinea la sua eccezionale forma fisica e tecnica in questa specialità.
A completare il podio, con tempi rispettivamente di 1:46.45 e 1:46.80, troviamo il brasiliano naturalizzato norvegese Lucas Pinheiro Braathen e il pluripremiato Henrik Kristoffersen, che celebra il centesimo podio della sua carriera, un traguardo significativo che testimonia la sua longevità e costanza ai massimi livelli.

La presenza di Braathen, cresciuto in Norvegia ma con radici brasiliane, aggiunge un elemento di interesse e diversità nel panorama dello sci alpino, evidenziando come lo sport possa superare confini e culture.
L’Italia, nel complesso, non brilla in questa tappa, con Alex Vinatzer ad attestarsi al tredicesimo posto in 1:48.65 come miglior azzurro.
Tommaso Sala, ventiseiesimo in 1:49.64, e Tommaso Saccardi, penalizzato da un pettorale alto (il 59) che lo ha visto eliminato dopo la prima manche nonostante un buon inizio, rappresentano ulteriori elementi della giornata italiana.

L’imprevedibilità dello slalom, artefice di sorprese e colpi di scena, si manifesta anche nella performance di Saccardi, dove un pettorale sfavorevole ha compromesso le sue ambizioni.

Il circo bianco si sposta ora in Austria, a Kitzbühel, un luogo iconico e leggendario dello sci alpino, dove l’atmosfera vibrante e la tradizione secolare si fondono in un’esperienza unica.
Venerdì e sabato si disputeranno il supergigante e la discesa libera sulla temutissima Streif, una pista impegnativa e spettacolare che mette a dura prova l’abilità e il coraggio degli atleti.
La stagione si concluderà domenica con un altro slalom speciale, offrendo ulteriori opportunità di classifica e spettacolo per il pubblico appassionato.
L’Austria, con la sua Streif, si appresta ad accogliere i migliori interpreti dello sci alpino in un fine settimana all’insegna dell’adrenalina e della competizione.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

