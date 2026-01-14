Milano Cortina 2026: Enit e Fondazione per un Turismo da Record.

L’accordo sinergico tra Fondazione Milano Cortina 2026 e Enit segna un passo decisivo verso una strategia di promozione turistica nazionale più robusta e lungimirante.

Questa collaborazione non si configura semplicemente come un’iniziativa di marketing, bensì come un’alleanza strategica volta a capitalizzare il potenziale di risonanza globale dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali.

Andrea Varnier, amministratore delegato del Comitato Organizzatore, sottolinea come i Giochi rappresentino una vetrina ineguagliabile, un palcoscenico che permetterà di presentare un’Italia in evoluzione, capace di coniugare innovazione tecnologica, ospitalità autentica e profondo rispetto per il proprio patrimonio culturale e naturalistico.

L’impatto potenziale di un evento di tale portata trascende il mero ambito sportivo, estendendosi a un’ampia gamma di settori economici e sociali.

Alessandra Priante, Presidente di Enit, evidenzia come i Giochi possano fungere da catalizzatore per una crescita multiforme, con il turismo e lo sport a traino di un processo di sviluppo territoriale.

L’evento non solo attirerà un flusso significativo di visitatori internazionali da ogni angolo del globo, ma stimolerà anche investimenti infrastrutturali e la creazione di nuove opportunità di lavoro.

L’Enit, con la sua consolidata esperienza nell’analisi delle dinamiche turistiche, ha rilevato una tendenza in crescita nell’influenza degli eventi sportivi sulla domanda turistica globale.

Questa osservazione conferma il ruolo sempre più cruciale degli eventi sportivi come motore di attrazione turistica, in grado di amplificare la visibilità di destinazioni altrimenti meno note e di stimolare l’interesse per il patrimonio culturale e paesaggistico italiano.

L’associazione tra lo sport di alto livello e la valorizzazione del territorio si rivela pertanto un binomio vincente per la promozione di un’immagine di marca “Italia” solida e attrattiva.

L’accordo con Fondazione Milano Cortina 2026 rappresenta un’opportunità irripetibile per costruire un’eredità duratura, non solo in termini di infrastrutture e impianti sportivi, ma soprattutto in termini di consapevolezza e apprezzamento del valore del territorio italiano, della sua storia, della sua cultura e delle sue eccellenze.

L’obiettivo è quello di tradurre l’entusiasmo generato dai Giochi in un flusso continuo di visitatori, in grado di scoprire le bellezze nascoste del nostro Paese e di contribuire alla sua crescita economica e sociale nel lungo termine.

Si tratta di un investimento strategico nel futuro del turismo italiano, volto a consolidare la sua posizione di leadership nel mercato globale.