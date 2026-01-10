Odermatt trionfa, Tomba superato: la riscossa di Vinatzer a rischio

Adelboden ha consacrato Marco Odermatt, l’attuale dominatore dello sci alpino, con una vittoria schiacciante nello slalom gigante.

Il tempo finale di 2:31.23 non lascia spazio a repliche, segnando il quinto trionfo consecutivo in una disciplina che sembra interamente sua.

Questa affermazione, una pietra miliare nella sua carriera, lo proietta al quinto posto nel prestigioso albo d’oro degli sciatori più titolati di sempre, superando il leggendario Alberto Tomba.

Il podio si è completato con la sorprendente presenza del brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, giunto secondo con un tempo di 2:31.72, e del francese Leo Aguenod, che conquista per la seconda volta in carriera una posizione di rilievo, fermato a 2:31.91.

Un risultato che sottolinea la crescente competitività del panorama internazionale e l’emergere di nuovi talenti.

La giornata, tuttavia, non è stata priva di amarezza per gli azzurri.

Alex Vinatzer, partito con un incoraggiante settimo posto dopo la prima manche, ha pagato la sua eccessiva aggressività, uscendo prematuramente dopo il via della seconda discesa.

Nonostante la conclusione obbligata in ultima posizione, con un tempo di 2:40.85, Vinatzer ha dimostrato spirito combattivo portando a termine la prova.

La prestazione degli altri italiani non ha alleviato del tutto la delusione.

Luca De Aliprandini, con un ventottesimo posto in 2:34.02, si è distinto per alcuni tratti di gara incoraggianti, esprimendo soddisfazione per il proprio impegno.

La sua performance, pur non sufficiente per una posizione di vertice, rappresenta un segnale positivo per il futuro.

L’attenzione si sposta ora verso lo slalom speciale di domani, sempre ad Adelboden, dove Alex Vinatzer si presenterà nuovamente come principale speranza per il successo italiano.

La competizione si preannuncia serrata, con l’opportunità di riscattare la giornata di slalom gigante e confermare il ruolo di protagonista che Vinatzer ricopre nel panorama dello sci alpino mondiale.

La pressione sarà alta, ma la sua abilità e la sua determinazione potrebbero fare la differenza in una gara carica di significato.