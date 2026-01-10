Odermatt trionfa, Tomba superato: la riscossa di Vinatzer a rischio

cityfood
martedì 13 Gennaio 2026
trento cronaca

Trento, arrestato per violazione allontanamento: dramma e necessità di supporto

Redazione Aosta -
Nel contesto della crescente preoccupazione per la sicurezza familiare e l'applicazione delle misure di protezione delle vittime di violenza, un episodio recente...

Rinnovata Caserma Cantore: un simbolo di sicurezza e sviluppo in Alta Pusteria

Il 12 gennaio ha segnato una pietra miliare per la comunità di San Candido e per l'intera Alta Val Pusteria con l'inaugurazione ufficiale della...
Trento Cronaca

Oltre i Limiti: L’Innovativa Progetto Beyond Human Potential

L'ambizione di restituire la libertà di movimento a chi l'ha perduta si concretizza nell'inedito progetto "Beyond Human Potential", un'audace sperimentazione medico-sportiva in atto sulle nevi dell'Alpe Cimbra, a Folgaria. Al centro di questa impresa innovativa c'è Michel Roccati, un...
Trento Cronaca

Trento, arrestato per violazione allontanamento: dramma e necessità di supporto

Nel contesto della crescente preoccupazione per la sicurezza familiare e l'applicazione delle misure di protezione delle vittime di violenza, un episodio recente ha visto l'intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Trento. La vicenda, consumatasi domenica 11 gennaio, illustra...
Trento Politica

Addio Roland Riz: un architetto dell’Autonomia altoatesina.

0
La scomparsa di Roland Riz lascia un vuoto significativo nel panorama politico e istituzionale dell'Alto Adige, come testimonia il cordoglio espresso dal Presidente Arno Kompatscher....
Addio Roland Riz: l’Alto Adige piange un gigante della politica.

Redazione Aosta -
La comunità altoatesina piange la scomparsa di Roland Riz, figura cardine della politica e del diritto sudtirolese, scomparso all'età di 98 anni....

Presidenti tirolese, altoatesina e trentina: un’intesa sulle Alpi.

In un contesto di straordinaria suggestione, sulle pendici innevate della Seegrube, sopra Innsbruck, si è svoluto un incontro cruciale tra i presidenti delle assemblee...
Trento Sport

Odermatt trionfa, Tomba superato: la riscossa di Vinatzer a rischio

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Adelboden ha consacrato Marco Odermatt, l’attuale dominatore dello sci alpino, con una vittoria schiacciante nello slalom gigante.

Il tempo finale di 2:31.23 non lascia spazio a repliche, segnando il quinto trionfo consecutivo in una disciplina che sembra interamente sua.

Questa affermazione, una pietra miliare nella sua carriera, lo proietta al quinto posto nel prestigioso albo d’oro degli sciatori più titolati di sempre, superando il leggendario Alberto Tomba.
Il podio si è completato con la sorprendente presenza del brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, giunto secondo con un tempo di 2:31.72, e del francese Leo Aguenod, che conquista per la seconda volta in carriera una posizione di rilievo, fermato a 2:31.91.

Un risultato che sottolinea la crescente competitività del panorama internazionale e l’emergere di nuovi talenti.
La giornata, tuttavia, non è stata priva di amarezza per gli azzurri.
Alex Vinatzer, partito con un incoraggiante settimo posto dopo la prima manche, ha pagato la sua eccessiva aggressività, uscendo prematuramente dopo il via della seconda discesa.
Nonostante la conclusione obbligata in ultima posizione, con un tempo di 2:40.85, Vinatzer ha dimostrato spirito combattivo portando a termine la prova.

La prestazione degli altri italiani non ha alleviato del tutto la delusione.
Luca De Aliprandini, con un ventottesimo posto in 2:34.02, si è distinto per alcuni tratti di gara incoraggianti, esprimendo soddisfazione per il proprio impegno.
La sua performance, pur non sufficiente per una posizione di vertice, rappresenta un segnale positivo per il futuro.
L’attenzione si sposta ora verso lo slalom speciale di domani, sempre ad Adelboden, dove Alex Vinatzer si presenterà nuovamente come principale speranza per il successo italiano.
La competizione si preannuncia serrata, con l’opportunità di riscattare la giornata di slalom gigante e confermare il ruolo di protagonista che Vinatzer ricopre nel panorama dello sci alpino mondiale.

La pressione sarà alta, ma la sua abilità e la sua determinazione potrebbero fare la differenza in una gara carica di significato.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

